Le monument à la mémoire de Camille Laurin vandalisé

«Le père de la langue française au Québec a été entarté», s’indigne Marie-Anne Alepin, présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB). Le monument à la mémoire du père de la loi 101, Camille Laurin, a été vandalisé. Après avoir découvert, par le biais des réseaux sociaux lundi matin, que le buste en bronze de Camille Laurin avait été recouvert de gâteau, la SSJB a réagi par une action citoyenne, en le nettoyant avant que la Ville ne le fasse.

La statue de Camille Laurin est située dans le parc adjacent à l’édifice Camille-Laurin, le siège social de l’Office québécois de la langue française, au croisement des rues Saint-Urbain et Sherbrooke, dans Le Plateau-Mont-Royal.

L’action d’entartage n’a pas été revendiquée. Impossible, donc, de savoir s’il s’agit d’un acte politique isolé ou d’une simple farce. «Était-ce des militants opposés à la loi 96?», s’interroge la présidente de la SSJB, Marie-Anne Alepin. L’acte a de quoi surprendre alors que Camille Laurin est un personnage historique plutôt aimé et non controversé, rappelle Mme Alepin.

Pour preuve: le parc adjacent à l’édifice Camille-Laurin a été aménagé par le gouvernement libéral de Jean Charest, alors que M. Laurin a été ministre dans le gouvernement péquiste de René Lévesque. «[Camille Laurin] est devenu le symbole de la langue française, et le français réunit beaucoup», analyse la présidente de la SSJB. Elle croit que c’est justement peut-être l’aspect symbolique de cette figure historique, davantage que son action, qui a été visé par l’entartage.

Le moment exact où l’acte a été commis demeure inconnu, mais c’est un citoyen qui a mis une photo en ligne le 29 mai, au matin. Selon la SSJB, l’entartrage aurait eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Ses locaux étant situés dans le voisinage, la société dit qu’elle s’en serait aperçue si l’acte de vandalisme avait eu lieu plus tôt dans la semaine.

Ce sont d’ailleurs les personnes y travaillant qui se sont rendues d’elles-mêmes à la statue et ont procédé au nettoyage du gâteau qui y avait été étalé. «C’était notre responsabilité citoyenne», explique Mme Alepin. «Il s’agit de notre histoire», ajoute-t-elle.

Le buste rendant hommage à Camille Laurin a été inauguré en 2011, douze ans après son décès, en même temps qu’un réaménagement du parc. C’est la veuve du père de la loi 101, Francine Castonguay, qui a réuni des fonds après la mort de son mari pour qu’un tel hommage lui soit fait. Les fonds amassés ont payé la statue tandis que le gouvernement Charest a avancé l’argent pour le réaménagement du parc.

De plus, depuis les dernières élections, la circonscription provinciale qui couvre Mercier a été renommée Camille-Laurin. En tout, Camille Laurin fut pendant 16 ans le député de ce secteur: de 1970 à 1973, de 1976 à 1985 et de 1994 à 1998. C’est durant son second mandat qu’il a dirigé plusieurs ministères et a fait adopter en 1977 la Charte de la langue française, qui fait du français l’unique langue officielle du Québec, une situation unique en Amérique du Nord.