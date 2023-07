Les rues piétonnes, pour profiter pleinement du Plateau

Véritables parcs urbains, les rues piétonnes montréalaises ont le vent en poupe durant la saison estivale. Sur le Plateau-Mont-Royal, deux artères sont piétonnisées cette année: l’avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum, et l’avenue Duluth Est, du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert.

À cette occasion, les aménagements spacieux et créatifs font de ces rues de véritables lieux de rencontre, propices aux animations culturelles et à la fête. Arts de rue, cirque, théâtre, musique, humour, arts visuels et numériques seront au rendez-vous.

Les rues piétonnisées sont une bonne façon de découvrir la culture locale de façon sécuritaire et à son propre rythme, puisque les automobiles ne sont pas autorisées à y circuler. Qu’il s’agisse de restaurants multiculturels, de bars branchés, de cafés de quartier ou de boutiques éclectiques, la foule de commerces qui bordent ces rues rendent ces dernières très dynamiques.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.