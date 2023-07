Laurier Ouest, pour déambuler sur une rue dynamique et branchée

Que l’on soit gourmand, adepte de mode et de magasinage, de décoration pour son salon ou plutôt à la fibre artistique, l’avenue Laurier Ouest a tout pour plaire et sait répondre à toutes sortes d’envies, chaque heure de la journée.

Située entre le boulevard Saint-Laurent et le chemin de la Côte Sainte-Catherine, l’avenue Laurier Ouest regroupe des commerces indépendants et des créateurs montréalais. C’est l’Association des commerçants de l’avenue Laurier Ouest qui rassemble les professionnels et dénombre pas moins de 200 commerçants répartis sur 1000 mètres.

De nombreuses boutiques spécialisées proposent des vêtements exclusifs, des accessoires de maison originaux, des meubles au design inédit ou des vêtements et articles haut de gamme pour enfants. L’axe, réputé pour son cachet typiquement français, est aussi reconnu pour ses boutiques gastronomiques où le fromage et le pain font toujours bon ménage, sans oublier le dessert avec des pâtisseries irrésistibles qui côtoient les chocolats fins. De leur côté, les restaurants de cette chic artère montréalaise ont une saveur internationale.

Après avoir encensé ses papilles, pourquoi ne pas se dégourdir les jambes? Direction l’extrémité ouest de l’Avenue, sur le chemin Côte-Sainte-Catherine, pour rejoindre un escalier qui permet d’accéder au célèbre parc du Mont-Royal tout en traversant le quartier qui regorge de maisons cossues.

Les curieux de l’histoire peuvent aussi se rendre à l’angle du boulevard Saint-Laurent pour découvrir le petit Musée des pompiers de Montréal, ouvert les dimanches, qui loge dans la vieille caserne encore en service.

L’avenue Laurier Ouest relie les emblématiques quartiers d’Outremont et du Mile-End qui sont tous deux situés sur la colline du Vieux-Montréal.

L’historique quartier du Mile-End L’ancien quartier ouvrier du Mile-End est devenu un quartier bobo branché et à la mode. Le quartier s’étire du nord au sud entre les avenues du Mont-Royal et Van Horne, et d’ouest en est entre les rues Hutchison et Saint-Denis, et son nom «Mile-End» viendrait de l’époque où ce village était situé à «un mile» des limites de la ville de Montréal. Berceau des communautés hassidiques, le quartier regorge de collectifs d’artistes, de boutiques indépendantes et de cuisine du monde.

Le culte des bagels Le bagel est l’une des institutions culinaires de Montréal. Souvent comparé au «bagel de style new-yorkais», le bagel de Montréal est poché dans de l’eau au miel avant d’être cuit dans un four à bois pour offrir une délicieuse texture moelleuse et une jolie croûte dorée. Le Bagel St-Viateur et le Fairmount Bagel sont passés maîtres en la matière et les adeptes viennent de loin pour goûter à ces spécialités aux graines de pavot ou de sésame.

