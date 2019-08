C’est dans le cadre de la Foire commerciale de Mercier-Est que les propriétaires de la Crèmerie du bonbon plaisir fêteront leur cinquième anniversaire.

Pour souligner l’occasion, Lyza Fréchette et Stéphane Landry, copropriétaires de la Crèmerie du bonbon plaisir, s’occuperont de la zone jeunesse lors de la foire commerciale samedi prochain. Située aux abords de la crèmerie sur Des Ormeaux, la zone jeunesse comprendra des jeux gonflables, de la musique et des maquilleuses. Les glaciers offriront aussi des collations à moindre coût, soit des hot-dog, de la barbe à papa et du maïs soufflé à un dollar.

Avec 60 participants cette année, comparativement à 40 l’année passée, les Tétreaultvillois pourront profiter de la fermeture des rues Hochelaga et des Ormeaux pour se divertir. Deux spectacles sont au programme, en plus d’animation musicale et culinaire.

«Je suis très enthousiaste en vue de la prochaine foire commerciale qui rassemblera 60 commerçants et organismes sur la rue pour rencontrer les citoyens et citoyennes.» — Viviane Caron, Association des commerçants de Tétreaultville

L’Association des commerçants de Tétreaultville annoncera aussi lors de l’événement leur nouveau site internet, tetro.ca. Il s’agira principalement d’un répertoire des commerces membres de l’Association.

Un tirage sera aussi organisé et les participants pourront remporter l’une des cinq enveloppes de certificats cadeaux des commerces locaux.

Samedi le 24 août de 11h à 17h, sur la rue Hochelaga, entre French et Baldwin, et des Ormeaux entre Souligny et Pierre-De Coubertin.