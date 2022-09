Honoré-Beaugrand/Souligny: enfin rouverte… en partie

Les résidents de Tétreaultville ne sont pas encore au bout de leur peine concernant les entraves entre les avenues Souligny et Dubuisson.

Au départ prévue au printemps, la réouverture – partielle – du tronçon de la rue Honoré-Beaugrand entre Souligny et Dubuisson a finalement eu lieu le 2 septembre.

Partielle, car pour l’instant, le passage est seulement ouvert vers le sud, c’est-à-dire pour les automobilistes arrivant de l’est ou de l’ouest sur l’avenue Souligny. Ce trajet vers le sud traversant une voie ferroviaire est en revanche de courte durée puisque la rue Honoré-Beaugrand est fermée dans cette direction à partir de l’avenue Dubuisson, en raison de travaux de la Ville de Montréal impliquant les feux de circulation et les trottoirs au coin de la rue Tellier.

Les automobilistes qui s’engagent dans ce tronçon sont donc contraints de tourner vers l’est ou vers l’ouest sur cette avenue.

Joint par Métro, le ministère des Transports du Québec (MTQ) indique que la réouverture complète de cette intersection n’est pas envisagée «à court terme». De plus, d’autres changements sont à prévoir pour les automobilistes du secteur.

«À compter du 9 septembre, l’avenue Lebrun sera mise en sens unique vers le nord entre les avenues Souligny et Dubuisson», précise le porte-parole et relationniste du MTQ, Louis-André Bertrand.

Ce sont pour des raisons de sécurité que la réouverture de ce tronçon de la rue Honoré-Beaugrand serait partielle, afin de protéger les piétons et les cyclistes circulant à cette intersection, explique M. Bertrand.

C’est la synchronisation des nouveaux feux de circulation à cette intersection qui aurait retardé la réouverture de ce tronçon, le ministère des Transports et la Ville de Montréal devant s’entendre préalablement avec le CN. L’installation de ces feux de circulation vise à sécuriser les déplacements sur le réseau local, en raison d’un achalandage plus élevé provoqué par les entraves liées à la réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Pas au bout de leurs peines

Les résidents de Tétreaultville ne sont donc pas au bout de leur peine, d’autant plus que d’autres travaux sont en cours, dont la réfection de conduites d’égout et d’aqueduc, de voirie, d’éclairage ainsi que de feux de circulation, provoquant entre autres la fermeture complète de la rue Hochelaga en direction est, entre les rues French et Bilaudeau.

Cela, c’est sans compter les contrevenants, volontaires ou pas, qui s’engagent dans la mauvaise direction dans l’un des nombreux sens uniques du secteur.

Une certaine confusion semblait régner à l’intersection lors du passage de Métro. Photo: Jason Paré, Métro Média

En à peine une quinzaine de minutes lors de son passage sur les lieux le 2 septembre, Métro a observé deux véhicules traverser l’intersection dans la mauvaise direction, l’un bloquant le passage à une voiture qui arrivait par l’avenue Souligny.

Un autre véhicule a quant à lui circulé sur l’avenue Dubuisson à contresens avant de s’engager sur la rue Honoré-Beaugrand.

Réactions

Le conseiller du district de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle, considère que la réouverture partielle de l’intersection Honoré-Beaugrand/Souligny est une bonne nouvelle, mais selon lui, «il est complètement absurde de mettre un sens unique en direction nord sur Lebrun».

Ça ne fera que déplacer le trafic sur une autre artère, ce qui empirera la congestion déjà causée par les travaux sur Honoré-Beaugrand. Julien Hénault-Ratelle, conseiller de Tétreaultville

Cette modification va enclaver davantage les citoyens situés au sud du chemin de fer, ajoute-t-il.

Du côté de l’Arrondissement, on déplore «encore une fois l’information transmise au compte-gouttes par le MTQ et ses décisions unilatérales manquant de considération envers la population de l’arrondissement».

«Nous continuerons d’exercer de la pression auprès du MTQ pour une communication plus transparente», soutient l’attachée politique de MHM, Laury Chayer.