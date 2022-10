MHM: un budget 2023 adopté dans la discorde

Le budget de fonctionnement 2023 de l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, qui est de 6 M$ plus élevé que celui de 2022 et qui comprend une hausse de la taxe locale de 14%, a été adopté dans la discorde le 4 octobre dernier, soulevant de nombreuses critiques de la part des membres de l’opposition.

Julien Hénault-Ratelle, membre de l’opposition dans le district de Tétreaultville, présent lors du conseil, se dit préoccupé par le contenu budgétaire du plan de fonctionnement 2023 sur deux points : la hausse prévue des revenus de la taxe locale et l’affection de surplus au budget 2023. Pour l’Arrondissement, c’est un moyen d’améliorer ses services aux citoyens.

Hausse de la taxe locale

L’augmentation prévue des revenus générés par la taxe locale pour l’arrondissement de MHM est de 14%, soit la plus haute des douze arrondissements montréalais ayant déjà présenté leur budget 2023.

«Cette hausse va être payée par les contribuables de l’arrondissement», déplore le conseiller de l’opposition Julien Hénault-Ratelle, lors d’un entretien téléphonique avec Métro.

L’Arrondissement précise quant à lui que les taxes locales de MHM sont parmi les moins élevées à Montréal et qu’il vaut mieux parler en dollars réels qu’en pourcentage d’augmentation.

«Le pourcentage est en fait une façon de présenter l’augmentation des revenus de l’arrondissement, via la taxe locale, et non pas ce que les citoyens vont payer l’an prochain […]. Un petit pourcentage d’augmentation peut cacher une grande hausse en dollars réels, et vice versa», explique au journal Laurent Richer-Beaulieu, directeur de cabinet de l’arrondissement.

M. Richer-Beaulieu donne en exemple l’arrondissement d’Anjou, où l’augmentation de 4% des revenus générés par la taxe locale dans l’arrondissement mènera à une hausse moyenne de 58$ par maison unifamiliale, alors que les 14% dans MHM représenterons 41$ de plus par maison.

Pour Julien Hénault-Ratelle, cet argumentaire est «erroné». «Quand ils font ce comparatif, cela reste tout de même une taxe payée par les citoyens de MHM qui ont un revenu moyen plus faible que dans les autres arrondissements», affirme-t-il.

Le maire d’arrondissement, Pierre Lessard-Blais, répond que bien que MHM soit un arrondissement pauvre, cette taxe servira à améliorer le service aux citoyens. «Toutes nos dépenses sont considérées à 360 degrés pour qu’elles soient les plus optimales possibles», ajoute-t-il.

Le surplus sera injecté au budget 2023

L’Arrondissement de MHM a aussi pris la décision d’utiliser 100% de son surplus de 2022 pour son budget de l’année prochaine. Une dépense qualifié de nécessaire pour la communauté de l’arrondissement par Alia Hassan-Cournol, conseillère de la Ville et membre de Projet Montréal, lors de l’assemblée du conseil. «Investir, c’est miser sur l’avenir de notre quartier», a-t-elle justifié.

«On utilise 100% du surplus qui pourrait être conservé pour des éléments de dépenses plus urgents et imprévisibles», soutient quant à lui M. Hénault-Ratelle.

Contacté par Métro quelques jours après le conseil, l’administration n’a donné aucun autre détail sur l’utilisation qui sera faite du surplus.