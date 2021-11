Recomptages: Julien Hénault-Ratelle confirmé dans Tétraultville

Le suspens des dépouillements judiciaires touche à sa fin à Montréal. A l’issue du recomptage, Julien Hénault-Ratelle, d’Ensemble Montréal, a été confirmé dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve au poste de conseiller de ville du district de Tétraultville.

A l’issue du recomptage, M. Hénault-Ratelle, candidat d’Ensemble Montréal, l’emporte donc avec 55 voix d’avance sur Mme Miron de Projet Montréal, soit 5153 voix contre 5098 voix. L’écart c’est donc creusé entre les deux candidats. En effet, lors du premier dépouillement, M. Hénault-Ratelle l’avait emporté de justesse par 42 voix d’avance, soit 5149 voix sur 5107 voix pour Mme Miron.

Au cours du dépouillement, 277 bulletins ont été rejetés.

Projet Montréal avait demandé un nouveau dépouillement, accepté par la Cour du Québec. Le parti motivait sa demande par un écart «particulièrement minime enter les deux candidats». De plus, lors du vote par anticipation, le 31 octobre vers midi, les scrutateurs d’un bureau de vote «n’avaient pas assez de bulletins de vote».

Ensemble Montréal a salué la victoire de M. Hénault-Ratelle qui fera ses premiers pas en politique municipale. «Julien, nous sommes heureux de te compter parmi notre équipe», écrit le parti sur Twitter.

Une autre victoire confirmée: Félicitations à Julien Hénault-Ratelle, officiellement conseiller de la Ville du district Tétreaultville. Il représentera près de 30% de la population de #MHM, ce n’est pas rien ! Julien, nous sommes heureux de te compter parmi notre équipe. #polmtl — Ensemble Montréal (@EnsembleMtl) November 26, 2021

Karine Boivin-Roy, candidate à la mairie de l’arrondissement pour Ensemble Montréal s’est aussi réjouie de la victoire «pleinement méritée» du jeune élu. «C’est un jeune homme qui est très professionnel et qui a cœur leurs priorités», a-t-elle déclarée le sourire aux lèvres.

En entrevue avec Métro, elle souligne la mobilisation des équipes des qui ont «travaillé très fort» lors du nouveau dépouillement.

Sur les 6 demandes de dépouillement déposées lors de l’élection, 4 l’ont été par Ensemble Montréal (dans CDN-NDG et RDP-PAT) et 2 par Projet Montréal (dans Outremont et Tétraultville).

L’heure du bilan

Lors de la présentation du comité exécutif, la mairesse de Montréal avait exprimé certaines critiques envers Élections Montréal, affirmant qu’à la suite de ces élections municipales l’organisme doit se prêter à une «introspection». En effet, les 6 demandes de recomptages déposées lors de cette élection soulignaient des erreurs de calculs, de comptabilisation des bulletins, de désorganisation ou encore un manque «d’yeux» pour superviser le dépouillement en raison d’une règle liée à la pandémie.

À la sortie de la salle d’audience, Me Tani Moore a confirmé à Métro que l’organisme fera bel et bien «un bilan».