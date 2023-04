Navettes fluviales: MHM laissé pour compte

Le maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, déplore l’absence de liaisons par navettes fluviales entre le Parc de la Promenade Bellerive et le centre-ville.

Au téléphone, Pierre Lessard-Blais admet s’être d’abord réjoui du retour des services de navettes fluviales cette année, et possiblement jusqu’en 2025.

«C’est une manière extraordinaire de connecter la promenade Bellerive avec le parc national des Îles-de-Boucherville. Je l’utilise avec mes enfants pour aller faire du vélo, du camping. C’est formidable comme service», a-t-il souligné.

Sur l’île de Montréal, les habitants pourront se déplacer par bateau selon trois points d’accès, soit le quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port, le quai des Chaloupiers de Montréal à Pointe-aux-Trembles et le quai du parc de la Promenade-Bellerive. Ils pourront aussi être transportés sur la Rive-Sud en accostant au quai du parc Jean-Drapeau sur l’île Sainte-Hélène, au port de plaisance de Longueuil, au quai Yvon-Julien à Boucherville, au quai nord de l’île Charron et au quai de Bellevue à Varennes.

Aucune navette vers le centre-ville

Son enthousiasme s’est toutefois émoussé lorsque l’une des recommandations formulées par l’Arrondissement à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) n’avait pas été retenue, soit celle «de ramener la navette de la promenade Bellerive jusqu’au centre-ville».

«On sait que Mercier-Est est un quartier enclavé où l’offre de transport en commun est très faible. Il y a encore plus d’enjeux à cause des travaux de l’autoroute 25, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine», poursuit-il.

Le maire d’arrondissement mentionne au passage que sa déception provient aussi du fait que ladite suggestion «semblait être dans les plans de l’ancienne ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, Chantal Rouleau». D’autant plus que sa mise en œuvre aurait été facilitée du fait que les infrastructures pour permettre l’ajout de ce circuit sont déjà en place. «Les quais sont déjà existants», a-t-il précisé.

Selon le maire Lessard-Blais, il s’agirait d’une occasion manquée pour permettre aux «gens des quartiers plus centraux» de découvrir le quartier de Tétreaultville.

En réaction au gazouillis du maire de l’arrondissement, le directeur des affaires publiques et communications de l’ARTM, Simon Charbonneau, a déclaré par courriel qu’un enjeu budgétaire justifiait la détermination des itinéraires des navettes fluviales.

«Il est important de rappeler que l’offre actuelle de navettes fluviales pilotée par l’ARTM a été mise en place dans le cadre d’un projet pilote. Afin de maximiser l’efficience du budget alloué au projet pilote, les itinéraires ont notamment été déterminés en fonction des alternatives disponibles et de la complémentarité avec l’offre de transport collectif.»

Sur ce dernier point, Simon Charbonneau a conclu que la ligne verte du métro et le réseau d’autobus de la Société de Transport de Montréal permettent de desservir adéquatement l’axe du Parc de la Promenade Bellerive et le centre-ville.

Très heureux de cette nouvelle.

Je déplore toutefois l’absence d’un circuit reliant Bellerive au centre-ville, surtout pendant le chantier de l’A25.https://t.co/NIrsINN9eW — Pierre Lessard-Blais (@PierreLBlais) April 13, 2023