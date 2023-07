MHM: trois jeunes étudiantes honorées au conseil d’arrondissement

Les élus du conseil d’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) ont rendu hommage le 5 juillet dernier à trois jeunes étudiantes émérites de l’arrondissement, finissantes des écoles secondaires Édouard-Montpetit, Eulalie-Durocher et Louis-Riel.

Charlotte Bickerstaff, Maria Youb et Habiba Meliani ont toutes les trois reçu un prix lors de la cérémonie Les Extras, organisée par le Centre de service scolaire de Montréal. Cette cérémonie souligne la personnalité, l’engagement, la persévérance, la qualité du français et la réussite scolaire des finissants et finissantes du secondaire. Elle récompense également la formation professionnelle et générale des adultes.

On voulait féliciter nos finissantes, qui entament une nouvelle étape cruciale dans leur cheminement, en leur faisant signer le Livre d’or de l’arrondissement. Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de MHM.

Charlotte et Maria ont reçu le prix de la Personnalité inspirante, tandis que Habiba celui de la Réussite scolaire.