Basketball: une fin de semaine du tonnerre pour Chris Boucher et Luguentz Dort

Les ambassadeurs de Montréal-Nord en basketball professionnel ont choisi la même fin de semaine pour réaliser chacun une brillante performance.

Chris Boucher s’est vu être donné 24 minutes de temps de jeu lors du match de dimanche soir, ce qui représente facilement son temps de jeu le plus élevé de la saison. Le Montréalais n’a pas donné tort à son entraîneur: il a amassé 15 points dans une victoire de 113 à 104 contre LeBron James et les Lakers de Los Angeles.

Boucher a réussi un trois-points en quatre tentatives et récolté deux rebonds. Il a également bloqué trois tirs et deux de ceux-ci venaient de LeBron James et Anthony Davis.

La blessure de Serge Ibaka, qui doit rater une période indéterminée, permet au Québécois d’obtenir plus de minutes et de se faire valoir au sein de la formation torontoise.

Chez les Raptors, seuls Pascal Siakam (24 points) et Fred VanVleet (23 points) ont récolté plus de points que Boucher.

Du côté des Lakers c’est Anthony Davis qui s’est révélé le plus productif avec 27 points. Lebron James a su inscrire 13 points.

Départ canon pour Dort en G-League

Ignoré au repêchage et signé dans le cadre d’une entente à deux volets par Oklahoma City, Luguentz Dort a donné aperçu de ce dont il était capable en G League, la ligue de développement de la NBA.

Le Nord-Montréalais a réalisé une performance éclatante de 35 points pour le Blue d’Oklahoma City dans un gain de 120-114 contre les Lakers de South Bay, samedi.

Il a réussi quatre tirs de trois points sur neuf tentatives, et a réalisé cinq rebonds, six passes et un vol.

Cette récolte est un sommet chez tous les joueurs ayant participé à la rencontre. Le deuxième ayant enregistré le plus de points est le joueur du Blue DeVaughn

Akoon-Purcell avec 26.

Fait intéressant: la mention du joueur le plus utile à son équipe lors de la saison 2017-2018 avait été donnée à nul autre Chris Boucher.