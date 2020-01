Chefferie du PLQ: la députée Paule Robitaille se range derrière Dominique Anglade

La députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, a annoncé qu’elle appuie Dominique Anglade dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ).

«Je me suis demandée qui, selon moi, avait la meilleure chance devant la CAQ et monsieur Legault, et c’était Dominique. C’est un choix qui était inévitable pour moi.»

Au sein du caucus libéral, la candidature de Mme Anglade compte maintenant 13 appuis, dont Greg Kelley et Marie Montpetit.

Alexandre Cusson, seul opposant confirmé à briguer la chefferie, compte deux appuis: Lise Thériault et Marwah Rizqy.

Rompre avec le passé

Si certains estiment que Dominique Anglade rappelle trop un vieux Parti libéral qui cherche à se renouveler, c’est tout le contraire pour Mme Robitaille, qui croit que Mme Anglade incarne «le Québec moderne».

«Je trouve qu’elle envoie déjà une image complètement différente du passé, mentionne-t-elle. C’est une femme, qui concilie le travail et la famille, et c’est une fille d’immigrants qui connait très bien le Québec».

Mme Robitaille ne s’inquiète pas non plus de la popularité de sa collègue en région. «C’est quelqu’un qui connait super bien le Québec, Montréal comme les régions. Elle a de bons appuis et elle est très impliquée au sein de différentes associations, partout au Québec, et ça, on ne le sait pas nécessairement, parce que ce n’est pas dans les journaux.»

Les membres du PLQ éliront leur nouveau chef lors du congrès du 30 et 31 mai prochains.