NBA: Contrat à long terme pour le Nord-Montréalais Luguentz Dort

Le Nord-Montréalais Luguentz Dort s’est entendu pour quatre ans avec le Thunder d’Oklahoma City en signant un contrat d’une valeur de 5,4 M$.

Cette annonce vient un an, presque jour pour jour, après que le jeune de 21 ans ait encaissé le choc de ne pas avoir été sélectionné au repêchage de la NBA.

Sur Twitter, Dort a souligné la fête de sa mère en réagissant à la signature de son contrat. «C’est le plus beau cadeau que je puisse t’offrir après tout ce que tu as fait pour moi, a-t-il écrit en anglais. Sans toi, rien de cela n’aurait été possible.»

Happy Birthday Mom! Best gift I could’ve given you after all you have done for me. Without you none of this would be possible. ❤️⁣

All praise to God 🙏🏾 and Thank You @okcthunder for Believing in me⚡️#ThunderUp pic.twitter.com/CLJz4WEY5I

— Luguentz Dort 🇭🇹 (@luguentz) June 24, 2020