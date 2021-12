Hoda Essassi nommée DG de la Table de quartier

Hoda Essassi devient officiellement directrice générale de la Table de quartier de Montréal-Nord.

Elle assumait cette fonction par intérim depuis un peu plus d’un an, d’abord en codirection avec Moaad Boussekri, puis seule.

Le conseil d’administration de la Table a confirmé sa nomination par voie de communiqué, saluant notamment son leadership collaboratif, son écoute et sa feuille de route impressionnante dans le milieu communautaire du quartier.

«C’est une belle reconnaissance du travail accompli, après une année de pandémie qui a été éprouvante pour nos membres», a réagi Mme Essassi, en entrevue téléphonique.

Elle s’est dite fébrile à l’idée de poursuivre son mandat. Dans les prochains mois, ses priorités seront de mettre en œuvre le Plan de développement social de 2021-2026 dans l’arrondissement et de continuer à soutenir les organismes membres.

Mme Essassi a œuvré dans le milieu communautaire de Montréal-Nord pendant près de dix ans, notamment au Centre des jeunes l’Escale.

Détentrice d’un baccalauréat en sciences politiques et d’une maîtrise en droit international, elle a aussi travaillé pour l’UNICEF et l’UNESCO, en plus d’occuper un poste d’analyste politique à la délégation générale du Québec à Mexico.