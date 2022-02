Lancement d’une nouvelle AEC en gestion de résidence pour aînés

Cette nouvelle formation concernant les cégeps Marie-Victorin à Montréal-Nord, Beauce-Appalaches et Drummondville.

Le Cégep Marie-Victorin lance une nouvelle Attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion de résidences pour personnes aînées et vulnérables Montréal, en collaboration avec deux autres cégeps.

Cette nouvelle formation concernant les Cégeps Marie-Victorin à Montréal-Nord, Beauce-Appalaches et Drummondville. Elle vise à former des personnes qui seraient intéressées à la gestion de résidence pour aînés ou à coordonner l’un de ses services.

Les personnes qui occupent déjà une fonction de gestionnaire ou toute autre formation dans une résidence sont concernées. Cette AEC permettra de perfectionner et consolider des bases déjà acquises grâce à un programme d’une durée de 540 heures.

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour le cégep de Drummondville, où la formation commencera le 4 avril. Beauce-Appalaches ouvrira sa session à l’automne 2022 et Marie-Victorin, à l’hiver 2023.

«Cette nouvelle AEC vise bien plus que la formation d’une ou d’un gestionnaire, elle permet le développement d’une personne responsable, engagée socialement et où le développement durable s’intègre dans ses pratiques de gestion», déclare Julie Hautin, directrice adjointe de la Formation continue et des services aux entreprises du cégep Marie-Victorin dans un communiqué.