Le REM de l’Est est «vital» pour Montréal-Nord, selon Christine Black

Devant l’incertitude qui plane autour du REM de l’Est, la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, réitère son appui au projet, qu’elle qualifie de «vital» pour les familles et le développement économique de l’arrondissement.

La Presse révélait mardi les détails d’un avis de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) selon lequel le projet n’entraînerait qu’une «réponse partielle» aux besoins en déplacements actuels et futurs des résidents des secteurs de l’est de Montréal.

Le tracé proposé prévoit deux stations à Montréal-Nord, l’une sur le boulevard Rolland et l’autre au cégep Marie-Victorin.

Cette prolongation [du REM] est vitale pour Montréal-Nord. Elle va complètement changer la donne pour beaucoup de familles et de gens d’affaires de chez nous. Les besoins sont importants dans notre secteur cloisonné, voire isolé, et où la voiture est souvent la seule option. Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

L’élue d’Ensemble Montréal, également porte-parole de l’opposition officielle en matière de transport en commun et mobilité, enjoint ainsi à la Ville de Montréal et à l’ARTM de considérer les besoins de la communauté.

Un secteur en pleine transformation

Pour Mme Black, le prolongement du REM dans le nord-est est d’autant plus important considérant le développement du secteur, en pleine transformation avec la construction d’une école primaire et une école secondaire de plus de 1700 élèves.

«Montréal-Nord a un vaste potentiel de développement économique qui nécessite l’arrivée de projets comme le REM pour véritablement se matérialiser», a-t-elle souligné par voie de communiqué.

La mairesse soutient toutefois que l’acceptabilité sociale du projet est importante. «Nous souhaitons poursuivre nos échanges avec la CDPQ afin d’assurer l’intégration et le design de cette importante infrastructure qui arrivera dans notre arrondissement», a-t-elle déclaré.