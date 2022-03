Un camp de jour presque normal pour les enfants de Montréal-Nord

Après deux ans de pandémie, le camp de jour des Fourchettes de l’espoir pourra à nouveau accueillir 520 enfants cet été. Si tout va comme prévu, les jeux, les baignades et les sorties ressembleront à l’époque pré-COVID. Les animateurs devront toutefois être vaccinés et porter le masque dans les lieux clos.

«Ça va être un retour à la normale avec certaines restrictions», résume la directrice des Fourchettes de l’espoir, Brunilda Reyes.

Elle est toujours en attente d’une confirmation de la Société de transport de Montréal (STM) pour savoir si les groupes seront acceptés dans les autobus. Si c’est le cas, les enfants pourront de nouveau fréquenter les piscines de l’arrondissement et même faire quelques sorties à l’extérieur de Montréal-Nord.

Chose certaine, le camp revient à sa capacité et sa durée pré-pandémie: 520 enfants de 5 à 12 ans, dont 20 à défis particuliers. Il se déroulera sur sept semaines, du 5 juillet au 19 août.

L’an dernier, on avait un camp de jour local, les enfants se déplaçaient à pied. Cette année, on va essayer de revenir à la normale avec certaines sorties. Brunilda Reyes, directrice des Fourchettes de l’espoir

Restrictions

Lors du premier été de pandémie, en 2020, l’organisme n’avait pu accueillir que 300 enfants, divisés en deux camps de «répit» de trois semaines, sans service de garde, question de respecter les mesures de santé publique.

L’an dernier, la capacité a été augmentée à 400 enfants et le camp a rouvert son service de garde et ses places pour les enfants à défis particuliers.

Malgré un relatif retour à la normale cette année, certaines mesures continueront de s’appliquer.

Les stations de lavage des mains resteront et les locaux continueront d’être désinfectés matin et soir. Quant aux animateurs, ils devront être vaccinés et porter le masque à l’intérieur.

«Même si la Santé publique donne une liberté totale, on doit continuer de faire attention», croit Mme Reyes.

Recrutement

L’organisme est en plein recrutement pour embaucher des animateurs pour la saison estivale. Cela pourrait s’avérer plus ardu qu’à l’habitude en raison de la pénurie de personnel dans plusieurs secteurs et de l’offre abondante d’emplois d’été pour les étudiants.

Les camps de jour des Fourchettes de l’espoir s’adressent aux enfants de familles à faible revenu.

Le tarif d’inscription est de 20$ par enfant par semaine pour le camp de jour et de 40$ supplémentaires par enfant par semaine pour le service de garde.

Pour s’inscrire

Du 4 au 15 avril, sur le site Internet des Fourchettes de l’espoir

Les 21 et 23 avril, dans les locaux de l’organisme, au 12165, boulevard Rolland