Près de 500 000 $ pour refaire la toiture de la mairie

L’arrondissement de Montréal-Nord procédera ce printemps à la réfection de la toiture de la mairie de la rue de Charleroi.

Le conseil a octroyé un contrat d’un peu plus de 436 000 $ à Toiture Léon, le plus bas soumissionnaire conforme, lors d’une séance extraordinaire tenue le 17 mars. Les contingences et incidents portent le total à 492 056,36 $.

La firme va refaire l’un des trois bassins de la toiture, ajouter un escalier de service pour l’entretien des unités de ventilation et retirer l’une des unités de ventilation qui était non fonctionnelle.

Les travaux s’échelonneront de la mi-avril à la fin mai, afin que le système de climatisation soit rebranché pendant la période estivale. Ils se feront en grande partie à l’extérieur du bâtiment. Les interventions intérieures seront planifiées en dehors des heures d’ouverture.