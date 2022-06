Un gradué de l’école hôtelière Calixa-Lavallée remporte la finale des Chefs

Lundi, au terme de la onzième finale de l’émission de compétition gastronomique Les Chefs!, l’ancien gradué de l’école hôtelière de Montréal/Calixa-Lavallée Jean-Christophe Beaudin a été déclaré grand gagnant.

L’École hôtelière a réagi mardi sur sa page Facebook, félicitant le grand gagnant au nom de tout le personnel de l’école et soulignant le talent de celui-ci ainsi que l’excellence qu’il inspire.

Réagissant à cette victoire de l’ancien gradué de Calixa-Lavallée, qui est sous la gouverne du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l’île (CSSPI), la directrice générale Marjolaine Dupuis et le directeur général adjoint Martin Duquette se sont réjouis de voir l’ancien étudiant rayonner.

«On est vraiment fiers de nos élèves et de nos anciens élèves. Il faut conjuguer beaucoup de compétences pour arriver à faire ce qu’ils font. Quand on les voit dans le centre de formation professionnel, on voit leur potentiel, mais quand on les revoit quelques années plus tard, on voit vraiment comment ils ont actualisé ce potentiel», a réagi le codirecteur.

«Je pense que ça démontre aujourd’hui toute la place que la cuisine occupe en 2022. Je sais que c’est un étudiant qui déjà [à l’école d’hôtellerie] se démarquait parmi les élèves», a renchéri la directrice, qui se réjouit de voir la profession rayonner à travers d’anciens élèves.