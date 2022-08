Zacharie Robitaille sera le candidat du PQ dans Bourassa-Sauvé

Le Parti québécois (PQ) a dévoilé son candidat dans Bourassa-Sauvé pour les élections du 3 octobre. Il s’agit de Zacharie Robitaille, finissant en génie civil à Polytechnique Montréal et membre de la Commission jeunesse du PQ.

Originaire de la région de Drummondville, M. Robitaille a décidé de se porter un candidat dans Bourassa-Sauvé, où il a déménagé il y a un an pour ses études. Il est convaincu que la souveraineté du Québec est nécessaire pour répondre à la crise climatique et à la mondialisation.

«Pour moi, c’était important de faire une différence, d’aider le plus possible. Le parti avait besoin de candidats jeunes et énergiques. Après une courte réflexion, j’ai décidé que c’était pour moi», a-t-il expliqué, en entrevue téléphonique avec Métro.

Ses priorités pour Bourassa-Sauvé sont le transport en commun, les aînés et la sécurité.

Aux dernières élections provinciales, en 2018, la candidate du PQ était Karine Gauvin. Elle était arrivée quatrième, avec 10,64% des voix.

@CP Gracieuseté, Parti québécois