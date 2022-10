Christiane Pamphile, un pilier à Montréal-Nord

Christiane Pamphile a dédié les quarante dernières années de sa vie à aider les autres grâce à l’organisme qu’elle a fondé, les Pèlerins de Montréal-Nord.

Née à Jérémie, dans le sud-ouest d’Haïti, dans les années 1940, Christiane Pamphile arrive au Québec en 1972 et s’établit à Montréal-Nord. Pâtissière de métier, elle fonde les Pèlerins de Montréal-Nord en 1982, organisme de bienfaisance qui fête cette année ses quarante ans.

Bénévole dévouée pour qui le partage et la charité sont des valeurs inestimables, Christiane Pamphile propose depuis des sorties et des loisirs pour les gens du quartier, sous les thèmes de la culture, de l’intégration, des rencontres et du partage, afin de sortir les gens de leur isolement. Elle a entre autres organisé des voyages de prière à travers le Canada, les États-Unis, en Haïti et ailleurs.

Durant la pandémie de COVID-19, elle appelait les fidèles à se faire vacciner, notamment pour que son association reprenne ses activités et pour que les célébrations entourant son quarantième anniversaire soient joyeuses. «Allez vous faire vacciner! Ça va me faire quarante ans de pèlerinage, vous devez être là avec moi pour célébrer», lançait-elle en 2021.

Afin de souligner son engagement pour la communauté de Montréal-Nord, une médaille de l’Assemblée nationale du Québec lui a été remise cette année des mains de celle qui occupait alors le siège de députée libérale de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille.

L’Association des Pèlerins de Montréal-Nord soulignera ses quarante ans le 15 octobre, à 11h, à l’église Saint-Vincent-Marie, située au 10815, avenue Armand-Lavergne. Au programme pour l’occasion, une messe spéciale, suivie d’un grand repas communautaire offert à toutes et à tous.