Développement économique de Montréal-Nord à un point tournant

C’est dans une ambiance décontractée et empreinte d’optimisme que la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, s’est prononcée sur l’état du développement économique et urbain pour l’arrondissement, lors d’un dîner conférence organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord (CCIMN), le 28 septembre.

D’entrée de jeu, Christine Black a remercié la Chambre pour sa confiance dans l’Arrondissement, après deux ans de crise sanitaire. «On est passés à travers et la communauté d’affaires de Montréal-Nord ne l’a pas eu facile parce qu’il y avait déjà des défis avant la pandémie. Je vous dis merci de continuer à investir et de croire en Montréal-Nord. Je suis fière qu’on soit demeuré solidaire après tout ce temps», a affirmé la mairesse.

Les réponses à la violence armée

Christine Black a ensuite présenté le bilan du développement communautaire de l’arrondissement, rappelant l’importance du tissu communautaire à Montréal-Nord.

«Dans les dernières années, nous avons soutenu les organismes communautaires et les tables de quartier, notamment grâce à notre Plan d’action collectif de Montréal-Nord-Priorité Jeunesse et l’accent que nous portons sur les jeunes d’ici.»

Ce sujet est important pour Christine Black en raison de la violence armée à Montréal-Nord, facteur qui désintéresse de potentiels investissements dans le quartier. La mairesse s’est cependant voulue rassurante à ce chapitre.

Je sais que ça vous inquiète et ça nous inquiète tout autant. Pour nous, les solutions doivent être de l’ordre de la prévention, mais aussi de la répression. C’est pourquoi nous avons décidé, dans les derniers mois, d’intensifier notre travail de concertation avec le milieu communautaire, institutionnel et policier, pour avoir une réponse collective et cohérente avec ce qui se passe sur le terrain. Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

«Ça bouge à Montréal-Nord»

Au chapitre du développement de l’arrondissement, Christine Black spécifie que plus de la moitié des actions prévues dans le plan de développement économique Prospérer ensemble ont été réalisées.

De ces actions, elle a énuméré les développements importants dans le projet de la future école secondaire, qui pourra accueillir jusqu’à 1700 élèves et dont l’ouverture est prévue pour 2024, et dans celui du Complexe santé Montréal-Nord, nouvelle résidence intermédiaire et clinique médicale, qui sera opérationnelle dès septembre 2023.

Vient ensuite le fameux REM de l’Est, enjeu considéré comme «capital pour Montréal-Nord» par Christine Black, qui souhaite voir la CCIMN et les acteurs du développement économique participer pour que le projet se concrétise.

«En tant que mairesse, j’entends jouer ce rôle de surveillance pour que le REM de l’Est voit le jour. Je compte aussi sur votre solidarité en continuant de mettre de l’avant le projet pour qu’il demeure dans l’actualité et montrer aux différents partenaires gouvernementaux qu’il est important pour le développement économique de Montréal-Nord. Par la suite, mon équipe et moi allons veiller au grain pour que le REM se concrétise.»

Redéfinir Montréal-Nord

Christine Black a lancé le défi aux gens présents dans la salle de contribuer à la réflexion globale sur l’avenir de Montréal-Nord et à investir plus largement dans l’arrondissement pour le faire rayonner.

«Nous sommes à un point tournant. Il faut maximiser nos opportunités, faire valoir nos forces et trouver des solutions à nos faiblesses. Nous avons tous les outils en main pour définir notre Montréal-Nord et il faut prendre les devants pour instaurer notre vision d’un arrondissement où il fait bon vivre, apprendre, travailler et se divertir. Le temps où on se faisait définir par les autres, notamment par des médias que je ne nommerai pas, est terminé», a conclu Mme Black.