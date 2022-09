Les affaires vont bien à Montréal-Nord

La directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord (CCIMN), Noushig Eloyan, brosse un portrait positif pour l’organisation, malgré les difficultés posées depuis le début de la pandémie.

La CCIMN tenait son assemblée générale annuelle le 21 septembre et en a profité pour dresser un bilan financier et un bilan de ses activités de la dernière année, en plus d’élaborer des stratégies d’affaires prioritaires à long terme pour l’organisation.

«C’était une année difficile pour garder des liens solides avec nos partenaires, a expliqué la directrice générale, en entrevue avec Métro. Nous avons tout de même un bilan financier positif et la levée des mesures [sanitaires] a été accueillie favorablement par la Chambre puisque les activités en présentiel reprenaient comme avant. Il fallait renouer avec nos partenaires parce que sans eux, la Chambre n’a pas de raison d’être.»

Réseauter pour l’avenir

Un des points majeurs de l’assouplissement des mesures sanitaires est la capacité de réseauter en présentiel, chose qui n’avait pas été possible pendant plusieurs mois. La CCIMN a donc multiplié les rencontres dans les restaurants et les salles de réception, notamment avec la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM), afin de se préparer à la venue du REM de l’Est, perçu comme un moteur de développement économique important pour Montréal-Nord.

«Nous travaillons de très près avec notre grande sœur, la CCEM, sur cet enjeu. La CCIMN fait partie du comité de mobilisation pour que le REM se rende dans l’est de la ville. Les impacts potentiels du REM sur le plan du développement économique et industriel pour notre secteur sont énormes», explique la directrice générale, enthousiaste.

Les activités de réseautage en présentiel ont aussi permis à la CCIMN de stimuler la création d’un réseau de jeunes entrepreneurs qui débutent en affaires à Montréal-Nord, dans une perspective à court et long termes, pour le développement économique de l’arrondissement.

Ces jeunes entrepreneurs sont la relève de demain et nous voulons leur donner la place. On voulait que ces gens se rencontrent personnellement pour développer des partenariats et faire connaître leurs jeunes entreprises pour stimuler l’achat local. Noushig Eloyan, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord

Activités au menu

La directrice générale est emballée par les événements à venir pour son organisation. Le premier est un dîner-conférence ayant lieu le mercredi 28 septembre au restaurant Le Classique, durant laquelle la mairesse d’arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, fera le bilan des grands projets économiques et présentera les perspectives de développement sur le territoire.

Le 17 novembre, la CCIMN fêtera son 75e anniversaire d’existence et organisera un gala ayant pour thématique Du passé du futur. «On appelle les entreprises qui fêteront leurs 10e anniversaire et plus à participer puisque nous donnerons des prix à nos partenaires. Ce gala sera un gala de reconnaissance et non de compétition pour souligner nos objectifs communs d’entraide et le développement économique», conclut Mme Eloyan.