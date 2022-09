«Soyez rassurés, le REM de l’Est se fera», affirme Chantal Rouleau

Le projet de REM de l’Est se réaliserait aux mains d’un gouvernement caquiste, assure la candidate de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau. Une sortie lancée alors que les candidats libéraux ont dénoncé le gouvernement Legault d’avoir «complètement mis de côté» l’est de Montréal et ses habitants, mercredi.

La Coalition avenir Québec (CAQ) renvoie la critique: le Parti libéral du Québec et le Parti québécois auraient négligé l’est de Montréal et «ne proposent rien de concret», peut-on lire dans le communiqué de la députée sortante de Pointe-aux-Trembles.

«L’est de Montréal n’a pas été choyé par les gouvernements précédents, et on a besoin d’un grand projet de transport collectif pour l’est de Montréal. Mais pour que le REM se fasse, il faut un gouvernement caquiste», martèle la ministre sortante déléguée aux Transports.

Chantal Rouleau rappelle que le gouvernement et la Ville de Montréal ont pris le leadership du projet de REM de l’Est, alors que CDPQ Infra a été retiré du dossier et le tracé au centre-ville abandonné en mai dernier.

Un tracé qui «suscite l’adhésion»

«La grande majorité du tracé suscite l’adhésion, et tous travaillent à éliminer certains irritants afin d’en arriver au meilleur projet possible, dont les citoyens seront fiers», défend le parti.

Cette déclaration survient après que les candidats libéraux aient dénoncé la CAQ d’avoir «complètement mis de côté» l’est de Montréal, lors d’un rassemblement tenu le 21 septembre, à Anjou. Sans avancer de promesse concrète, le PLQ s’est dit prêt à mettre tout l’argent nécessaire pour réaliser le REM de l’Est, à condition que le projet remporte l’acceptabilité sociale.

Le député sortant et candidat dans LaFontaine Marc Tanguay a affirmé vouloir un REM qui «vienne à Rivière-des-Prairies» et a réitéré sa critique envers Mme Rouleau d’avoir «ignoré sa population». La branche nord du tracé du REM de l’Est proposé en décembre 2020 s’arrêtait au Cégep Marie-Victorin, situé aux frontières de RDP et Montréal-Nord.

«Vous ne pouvez pas imaginer une vision du transport collectif en séparant le centre-ville et l’est de Montréal. C’est un non-sens, les gens en veulent», a-t-il ajouté.