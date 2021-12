Une étude pour mieux penser les artères commerciales de Montréal-Nord

La Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Montréal-Nord fait appel à deux firmes externes afin de mieux penser les efforts de revitalisation des rues commerciales de Charleroi, Monselet et Fleury.

La revitalisation de ces artères est en cours depuis plusieurs années. De 2019 à 2021, la CDEC a reçu plus de 250 000$ par an pour coordonner la vie associative, organiser des activités et faire la promotion des commerces du quartier.

Le directeur général de la CDEC, Jean-François Gosselin, croit cependant qu’une nouvelle étude permettra de mieux soutenir le milieu à un moment charnière.

«On approche d’une sortie de pandémie et on veut voir comment les habitudes de consommation ont changé, si le cadre bâti est en adéquation avec les besoins des commerçants, alors que plusieurs se tournent de plus en plus vers la livraison», souligne-t-il.

On veut évaluer ce qu’on peut proposer comme aménagements pour rendre ces artères-là encore plus conviviales. Jean-François Gosselin, directeur général de la CDEC de Montréal-Nord

Deux volets

La CDEC a mandaté la firme Léger et le groupe Altus pour réaliser l’étude en deux volets.

Le premier volet vise à mieux connaître le profil de la clientèle des artères commerciales. Il sera financé à hauteur d’environ 20 000$ par l’arrondissement de Montréal-Nord.

«On sait qu’une bonne partie vient des rues avoisinantes et même d’un peu plus loin. On veut voir si les habitudes de consommation ont changé avec la pandémie et si les consommateurs trouvent tout ce qu’ils souhaitent sur les artères de Montréal-Nord », explique M. Gosselin.

L’arrondissement vient tout juste d’octroyer une nouvelle somme de 27 000$ pour le deuxième volet, qui portera sur le cadre bâti et l’évolution de l’offre commerciale en lien avec la demande.

Mieux penser la revitalisation

Pour le conseiller d’arrondissement Jean-Marc Poirier, la réalisation de cette étude est une « excellente nouvelle » pour les commerçants et les familles.

Selon lui, la dynamique commerciale du quartier va changer avec l’arrivée du Service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX et du REM dans Montréal-Nord dans les prochaines années. «Des milliers de personnes vont transiter chez nous. […] Il faut savoir de quoi on parle pour inciter les gens à venir magasiner sur nos artères», croit celui qui est responsable du développement économique à l’arrondissement.

Le rapport final commandé par la CDEC sera prêt à être présenté aux commerçants au printemps 2022.