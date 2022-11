L’industrie littéraire se porte bien à Montréal-Nord

Pour M. Trouillot et Mme Bessard, l’impression, l’édition et l’écriture sont autant de facettes importantes expliquant le succès de l’industrie littéraire de Montréal-Nord.

À l’aube du Salon du livre de Montréal, l’éditeur et imprimeur de Montréal-Nord Jacques Trouillot et l’écrivaine Carmel-Antoine Bessard expliquent à Métro comment l’arrondissement a pu se tailler une place importante dans l’industrie littéraire locale grâce à l’imprimerie.

L’entreprise Jacques Trouillot Infographie et Impression est implantée à Montréal-Nord depuis 2010. Son fondateur explique que sa polyvalence, jumelée à son expérience littéraire, le distingue dans son rôle d’imprimeur.

«J’avais 17 ans quand je voulais publier mon premier recueil de poèmes en Haïti, raconte-t-il. J’avais trouvé très difficile de trouver une édition ou une imprimerie avec qui faire affaire, donc, j’ai décidé de me lancer là-dedans. J’ai fait de l’imprimerie en Haïti, et quand j’ai pu le faire ici, j’ai créé mon entreprise et j’ai pu imprimer mes propres livres et recueils.»

Donner la chance aux auteurs émergents

Les grandes éditions investissent ou aident ceux qui ont déjà un nom. Pour moi, ça prend une œuvre qui vaut la peine d’être imprimée, naturellement, mais je suis très ouvert à imprimer après avoir relu et corrigé les manuscrits puisque je suis éditeur également. J’offre la chance à des auteurs émergents d’imprimer leurs manuscrits dans une perspective de qualité plutôt que de quantité. Jacques Trouillot, fondateur et propriétaire de l’entreprise Jacques Trouillot Infographie et Impression

Jacques Trouillot dans sa boutique d’impression présentant un de ses recueils de poèmes. Caption: David Beauchamp, Métro

M. Trouillot est d’ailleurs le seul à offrir à un service d’impression de livres à Montréal-Nord, un «secret trop bien gardé» directement relié à l’essor de la littérature dans l’arrondissement, croit l’auteure Carmel-Antoine Bessard.

L’écrivaine se dit par ailleurs heureuse de l’éveil que Montréal-Nord a connu ces dernières années en ce qui a trait à l’importance de la littérature locale, culminant avec l’Espace Montréal-Nord présenté au Salon du livre cette année.

Il était donc d’autant plus important que le service d’impression et d’édition de Jacques Trouillot soit présent au Salon du livre pour souligner le caractère communautaire de l’industrie littéraire à Montréal-Nord.

«Notre manière de faire incite les gens à se déplacer à Montréal-Nord pour consommer nord-montréalais, explique Mme Bessard. Classiquement, on va au Quartier des spectacles ou au centre-ville pour la littérature, mais il se passe des choses à Montréal-Nord grâce aux organismes et aux entreprises comme celle de Jacques. Je vais arriver au Salon la tête haute et pleine de fierté de voir mon arrondissement représenté de cette manière.»

L’importance du livre

Les livres de Carmel-Antoine Bessard se veulent le témoignage thérapeutique d’une histoire récente, afin de rappeler aux générations futures le dur travail qui a été fait par la communauté haïtienne pour qu’elle soit aujourd’hui aussi bien implantée.

«Les jeunes tiennent des choses pour acquises, affirme l’autrice. Les années 1980-1990 ont été difficiles et lourdes à porter quand tu étais jeune noir haïtien à Montréal. Mais aujourd’hui, on a un kiosque au Salon du livre, et on peut partager ce travail et cette histoire avec les jeunes et les autres.»

«Il faut que les jeunes aient un livre, et qu’ils se voient dans les livres, poursuit-elle. Ce n’est pas pour rien que Bollywood fonctionne; les gens se reconnaissent dans les acteurs à l’écran. Il va être important pour le gouvernement provincial à l’avenir de miser là-dessus pour que les jeunes se comprennent et se sentent représentés.»

Carmel-Antoine Bessard et Jacques Trouillot seront au Salon du livre du 23 au 27 novembre, à l’Espace Montréal-Nord . L’écrivaine prendra par ailleurs part à une rencontre avec le public le 24 novembre à 14h30.

On a une personnalité à Montréal-Nord, il y a de qualité littéraire et des choses à dire. Carmel-Antoine Bessard, écrivaine de Montréal-Nord