Des entrepreneurs en herbe iront en Angleterre

Une dizaine de jeunes de l’école secondaire Calixa-Lavallée, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, s’envoleront bientôt pour l’Angleterre avec le Groupe 3737, dans le cadre d’un programme d’initiation et de sensibilisation à l’entreprenariat. Appelé Futur boss, le programme consiste à donner de la formation et du mentorat aux jeunes afin de les familiariser avec les concepts d’innovation, de plan d’affaires, de mise en marché et de financement par le capital de risque.

«Lorsqu’on fait les choix, c’est toujours en fonction des relations que le pays a avec le Québec, le Canada, la facilité de pouvoir faire des échanges et également, les projets du Groupe 3737», indique la vice-présidente de l’entrepreneuriat du Groupe 3737, Magdeleine Myrthil.

Une vingtaine de ces jeunes, des élèves de la 3e, 4e et notamment 5e secondaire, ont suivi une formation de 12 semaines sous forme d’ateliers qui leur a permis de bâtir un projet. Par la suite, ils ont participé, en décembre dernier, à un concours de projets d’entreprises fictives, mais «qui pourront être converties en de réelles compagnies».

Quant on parlait de Montréal-Nord, c’était le plus souvent du négatif, mais grâce à ce programme-là, nous avons pu mettre en lumière toute la brillance, la créativité et l’innovation qui peuvent venir du quartier. Je trouve cela fantastique. Maudeleine Myrthil, vice-présidente de l’entreprenariat du Groupe 3737

Et plusieurs d’entre eux se sont démarqués lors de la compétition. Bardney Saint-Jean, Henriane Germain, Brandon Mintus et Darvens Jean ont présenté à un parterre de chefs d’entreprises et de gens d’affaires le projet Planta, une ferme hydroponique de production de fruits et légumes qui utiliserait une méthode de culture sans sol et qui fonctionnerait notamment l’hiver.

La province est actuellement à près de 50% d’autonomie alimentaire pour ce qui est des fruits et légumes produits en serre comme les tomates, concombres, poivrons et laitues, selon André Mousseau, président des Producteurs en serre du Québec et propriétaire de l’entreprise Le Cactus fleuri, cité par Radio-Canada.

Les produits de Planta seraient vendus sur le marché local; les jeunes ont présenté tout un plan de distribution et une étude de marché en appui à leur projet.

En plus de Planta, d’autres jeunes ont présenté des projets en intelligence artificielle, entre autres.

En amenant ces jeunes à Londres, «nous nous assurons qu’ils aient une ouverture vers le monde, une façon de leur montrer que le marché, leurs clients ne seront pas seulement des clients locaux», explique Mme Myrthil.

Le Groupe 3737 est un organisme national sans but lucratif qui offre de l’accompagnement, du coaching et des outils de soutien aux propriétaires d’entreprises de la diversité ethnoculturelle, avec un écosystème de plus de 1700 entrepreneurs à travers le Canada. L’Angleterre est le 3e pays ou le Groupe réalise une mission internationale. En 2019, le Groupe s’était rendu à Paris, alors qu’en 2021, c’est le Sénégal qui a reçu la mission.