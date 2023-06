Santé mentale: les communautés culturelles veulent «briser le silence»

Le discours et les enjeux de santé mentale seront au cœur d’un rassemblement, le 8 juillet à Montréal-Nord afin de «briser le silence». Le Centre d’activités pour le maintien de l’équilibre émotionnel (CAMEE) de Montréal-Nord organise son tout premier rassemblement multiculturel pour la santé mentale (RMSM) au parc Aimé-Léonard, dès 13h.

L’événement qui se déroulera à l’extérieur se voudra festif, gratuit et ouvert à toutes et tous. «Le but est d’ouvrir et démocratiser le discours et les enjeux de santé mentale auprès des différentes communautés culturelles du Nord et de l’est de l’île de Montréal », indique le coordonnateur du soutien dans la communauté chez CAMEE, Karl Sauvageau.

Un autre objectif de l’activité est de porter les gens des différentes communautés culturelles à briser le silence afin que «personne ne demeure seul aux prises avec une problématique ou une souffrance dont il ne saurait se défaire par lui-même».

Près d’une dizaine d’organismes du quartier comme Le Centre vietnamien de ressources communautaires, le Centre communautaire Annour, l’Association canadienne marocaine de promotion de Taekwondo, Hoodstock ou encore le Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord, collaborent à la réussite de l’événement.

La participation des jeunes de différents organismes sera importante à cette activité. Ils viendront démontrer et exprimer leur propre vision de la santé mentale sur scène comme au parterre.

La journée se terminera en musique avec un spectacle de percussion avec le «Faites du Bruit des nations» et la performance de la chanteuse Raniah (Lynda Thalie) dès 19h30.

L’événement autour de la santé mentale est possible grâce au programme Aire Ouverte du CIUSSS-NîM et l’appel à projets «Par et Pour les jeunes» de la Ville de Montréal ainsi que l’arrondissement de Montréal-Nord.