La mairesse de Baie-D’Urfé annonce sa démission

En poste depuis 2005, la mairesse de Baie-D’Urfé, Maria Tutino a annoncé sa démission, lundi. Dans une lettre publiée sur le site web de la municipalité, Mme Tutino précise que sa décision est due à la pandémie en cours ainsi qu’à des raisons familiales.

La politicienne avait d’ailleurs prévu de ne pas se présenter à nouveau lors des prochaines élections municipales, qui auront lieu l’an prochain. La pandémie de COVID-19 est venue précipiter son départ.

«Depuis juillet 2018 et avec la COVID-19, les besoins de ma famille ont considérablement augmenté et le temps que je dois y consacrer est plus important que jamais. Ces besoins sont maintenant tels qu’ils exigent de plus en plus ma présence, ce qui me laisse moins de temps pour gérer et régler convenablement les questions et problèmes de la Ville», indique-t-elle.

Sa démission prendra effet le 9 novembre.