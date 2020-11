La Ville de Pointe-Claire revampera ses infrastructures

De nombreux chantiers routiers sont prévus pour l’année prochaine à Pointe-Claire. La municipalité a approuvé des emprunts pour un montant total de 9,3 M$ à cet effet lors de la dernière séance du conseil, au début du mois.

Des travaux de reconstruction complète de la partie nord de l’avenue Windward Crescent ainsi que de l’avenue Field, qui lui est adjacente, seront effectués de mai à juillet 2021.

On procèdera au remplacement des conduites d’aqueduc et sanitaires et à l’aménagement d’un égout pluvial. La chaussée sera par ailleurs élargie afin de la mettre aux normes pour les véhicules d’urgence.

Des caniveaux seront installés de chaque côté de la rue et l’ensemble de l’éclairage de l’avenue Windward passera au DEL. Estimé à 2,85 M$, le chantier sera réalisé par les employés municipaux.

Avenue Brunet

D’août à octobre 2021, la ville procèdera à la reconstruction complète de l’avenue Brunet. Là aussi, les conduites d’aqueduc et sanitaires seront remplacées, un égout pluvial sera aménagé et la chaussée sera élargie. Des caniveaux seront installés de chaque côté de la rue et l’éclairage passera au DEL. Ces travaux sont évalués à plus de 2 M$.

A-40

La voie de service nord de l’A-40, à l’est de l’avenue Bancroft subira l’an prochain une réfection de la chaussée de la mi-juillet à la mi-août.

La chaussée de l’avenue du Plateau sera également refaite. Un trottoir sera aménagé d’un côté et une bordure de l’autre pour accroître la sécurité. L’éclairage sera aussi remplacé pour du DEL.

Les travaux de la voie de service de l’A-40 et de l’avenue du Plateau font partie d’une même enveloppe qui nécessitera un emprunt d’une valeur de 1,15 M$.

Parc Terra Cotta

Le second terrain de soccer du parc Terra Cotta devrait disposer, dès l’an prochain, d’une nouvelle surface synthétique. Cet aménagement permettra d’augmenter sa durée de vie et la sécurité du terrain en plus d’optimiser son utilisation. Les travaux au coût de plus de 2,5 M$ devraient se dérouler l’année prochaine, de juin à septembre.

Rappelons que le premier terrain de soccer du parc Terra Cotta avait été muni d’une surface synthétique en 2011. Le projet, qui prévoyait d’autres installations et divers travaux, avait coûté 4,6 M$.

La municipalité a également voté un emprunt de 3,25 M$ pour divers travaux à réaliser éventuellement dans les secteurs résidentiels tels des fouilles archéologiques, la réfection de sentiers, la conversion de l’éclairage routier au DEL, le remplacement de lampadaires de rue ainsi que la mise aux normes de feux de circulation.

Le premier terrain de soccer synthétique du parc Terra Cotta été complété en 2011 grâce à un investissement conjoint de la municipalité, de Québec et d’Ottawa.