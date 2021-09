Pas votre boîte moyenne

Sam Ramadori et son équipe d’ingénieurs logiciels veulent sauver la planète grâce à l’intelligence artificielle. Grâce à leur startup locale BrainBox AI, ils ont développé une invention révolutionnaire qui vise à inverser la tendance dans la lutte contre le changement climatique en ciblant l’un des plus grands consommateurs d’énergie au monde : les bâtiments.

Dans quelques semaines, la firme montréalaise sera la seule entreprise canadienne à présenter sa technologie à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui vise à connecter les dirigeants gouvernementaux du monde entier avec de nouvelles façons de réduire rapidement l’empreinte carbone de leur pays.

« Les grands bâtiments représentent une si grande partie des émissions de gaz à effet de serre », a expliqué Ramadori. « Il faut faire quelque chose, et la pression est forte au fil des mois. »

Selon le président de la startup, ces bâtiments consomment environ un tiers de l’énergie mondiale et sont responsables d’environ 20 % des émissions totales. Bien qu’il soit possible de construire de nouveaux bâtiments selon les normes environnementales modernes, le processus de révision des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation est coûteux et peu pratique.

Entrez dans BrainBox AI

La boîte intelligente d’un pied cube de l’entreprise utilise l’intelligence artificielle pour ajuster les systèmes CVC dans les grands bâtiments comme les centres commerciaux, les hôtels, les aéroports et les tours de bureaux. Une fois connecté au logiciel d’une installation, il analyse, automatise et optimise les composants de ces systèmes – tels que les ventilateurs, les vannes et les chaudières – en exploitant les données liées aux informations météorologiques et aux niveaux d’occupation.

Ce faisant, il réduit considérablement les émissions du bâtiment, entraînant une diminution de 25 % des coûts énergétiques associés à l’entreprise.

20 % Pourcentage des émissions mondiales créées par les grands bâtiments.

«Non seulement c’est bon pour la planète, mais, d’un point de vue commercial, c’est financièrement attrayant», a déclaré monsieur Ramadori. « Les entreprises veulent une solution qui fonctionne pour l’environnement ainsi que pour leurs budgets. Dans cet esprit, l’appareil devient un incontournable.

Depuis son lancement en 2019, BrainBox a pris d’assaut le monde de la technologie, le magazine TIME reconnaissant l’appareil comme l’une des meilleures inventions de 2020. La boîte intelligente est présente dans plus de 100 bâtiments dans le monde, couvrant près de 50 millions de pieds carrés d’espace.

Il est particulièrement populaire en Australie et en Nouvelle-Zélande, où un partenariat lucratif avec le gestionnaire d’investissement AMP Capital lui a permis d’être installé dans 40 immeubles de bureaux et centres commerciaux.

25 % Réduction des coûts énergétiques associés aux grands bâtiments, grâce à BrainBox.

« Nous aurions pu garder notre lancement à Montréal et à Toronto, mais nous avons choisi de nous mondialiser tout de suite », a rappelé le président. « Quand nous avons fait cela, nous avons réalisé que si BrainBox pouvait réussir quelque part jusqu’en Australie, alors il pourrait réussir n’importe où.»

Nouvelle réglementation

La startup de monsieur Ramadori devrait jouer un rôle central dans la foulée du nouveau règlement de la mairesse de Montréal Valérie Plante, qui obligera les propriétaires de grands immeubles à faire l’inventaire de leurs émissions énergétiques.

Composante du plan climat 2020-2030 de la Ville, le règlement vise à réduire les émissions des bâtiments commerciaux et industriels. Il sera mis en œuvre par phases sur une période de trois ans, à compter de 2022.

«Vous souhaitez que des réglementations comme celle-ci puissent s’appliquer à un large éventail d’industries, partout dans le monde», a déclaré monsieur Ramadori. « À Montréal, c’est excitant que le gouvernement local reconnaisse la nécessité de faire bouger les choses et qu’il s’y mette. »

Dans le cadre de la première phase, le règlement obligera les propriétaires à divulguer les quantités d’énergie que leurs bâtiments consomment chaque année via un catalogue de dépenses.