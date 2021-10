L’Association de ringuette est de retour en action

sociation de ringuette compte plus de 250 joueuses à Lachine, à Dorval et à Pointe-Claire.

Malgré le chaos et l’incertitude qui sont devenus caractéristique de la pandémie en cours, l’Association de ringuette – qui dessert Lachine, Dorval et Pointe-Claire – va de l’avant avec sa prochaine saison 2021-2022.

Considérée comme l’une des meilleures organisations de sport amateur de la province, l’association a été contrainte d’annuler sa saison précédente en raison de la pandémie de COVID-19. Cette fois, cependant, les formulaires de renouvellement d’inscription ont été officiellement envoyés aux familles des 256 joueuses qui composent le club. Le président de l’association, Derek Bell, ne pourrait pas être plus heureux.

«Nous respecterons volontiers tous les règlements en matière de santé et de sécurité édictés par le gouvernement du Québec, les municipalités locales gérant les arénas dans lesquels nous jouons et, bien sûr, Ringuette Québec», a-t-il expliqué. Nous nous adapterons à la situation sanitaire au fur et à mesure des changements.»

Il s’attend cependant à des défis en cours de route, comme la possibilité d’une disponibilité restreinte à l’aréna Martin-Lapointe de Lachine en raison des rénovations en cours. Cependant, Derek Bell a déclaré que son équipe était plus que disposée à s’ajuster rapidement pour faire face aux difficultés qui pourraient survenir.

«Toutes celles à qui nous avons parlé jusqu’à présent sont enthousiastes et heureuses de revenir sur la glace et de pratiquer ce grand sport avec leurs amies», a ajouté le président de l’association.

En ce qui concerne la saison à venir, la priorité absolue de Bell consiste à reconstruire les catégories de base de l’association, notamment Apprendre à patiner (4-9 ans), U8 (débutant) et U10 (novice).

«La plupart de ces filles seront passées soit dans une catégorie d’âge supérieure, soit à un niveau compétitif plus élevé au sein du même groupe d’âge», a-t-il déclaré. «Dans le même temps, il est possible que les filles admissibles à une réinscription aient décidé de participer à une autre activité ou à un autre sport, laissant des postes vacants.»

Pour lancer la saison, l’association organise une journée portes ouvertes pour initier les nouvelles participantes intéressées par la ringuette. Elle devrait avoir lieu au début de l’automne.

Pour plus d’informations sur l’association: 514 630-1300, poste 1337