Avis de recherche: femme disparue à Dollard-des-Ormeaux

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite la collaboration du public pour retrouver une femme portée disparue.

Une jeune femme de DDO, Laura Maria Feher, 20 ans, 1,70m (5 pieds 7) et 73kg (160 lbs) a été vue la dernière fois à son domicile le dimanche 28 novembre à 8h30. Elle a les cheveux longs et bruns et les yeux bruns. Elle portait un manteau noir court, un t-shirt mauve dépassant du bas de son manteau, un pantalon noir et des bottes noires.

Le service de police craint pour sa sécurité.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire via son poste de quartier, ou en composant le 911.

Plus de détails à venir.