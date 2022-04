Transparence municipale: pas si simple à Pierrefonds-Roxboro

Alors que la grande majorité des arrondissements de la Ville de Montréal, le conseil municipal et le comité exécutif publient systématiquement leurs sommaires décisionnels sur le portail web de la Ville, l’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro exige qu’une demande en vertu de la loi d’accès à l’information soit faite afin de dévoiler le contenu de ceux-ci.

Métro a eu la puce à l’oreille après avoir souhaité obtenir davantage d’information concernant le projet de réaménagement du parc du Millénaire pour lequel un contrat d’une valeur de 2,6M$ a été octroyé lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement. Normalement, l’essentiel des informations nécessaires à la compréhension d’une décision municipale se trouve dans ces sommaires décisionnels. Au moment de demander une copie de ces documents concernant la séance du 4 avril dernier, l’Arrondissement nous a demandé de procéder par une demande d’accès à l’information.

«Les sommaires décisionnels sont des documents préparés sous la gouverne du directeur général. Ce sont des documents très utiles et pertinents pour comprendre les décisions, ils sont préparés par l’administratif, pour le politique», décrit Danielle Pilette, professeure associée au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’UQAM et spécialiste en gestion municipale et métropolitaine.

Pour le professeur en journalisme à l’UQAM, Patrick White, la décision de l’arrondissement de renvoyer Métro vers le processus de demande d’accès à l’information est «totalement inacceptable». «Ça devrait être le même accès pour tous les arrondissements de la Ville de Montréal. Le message doit venir du bureau de la mairesse», dit-il.

«À moins de rares exceptions, je suis toujours en accord pour que les sommaires décisionnels soient publiés», ajoute Mme Pilette qui ne se dit néanmoins toutefois pas surprise par la décision de Pierrefonds-Roxboro. «Tout le monde n’est pas à égalité dans cet exercice de transparence, et ça ne me surprend pas parce que [le gouvernement du Québec lui-même ne l’est pas quand on pense aux avis de la santé publique].»

Quant à la disparité entre Pierrefonds-Roxboro et les autres arrondissements de Montréal, Mme Pilette est encore moins surprise. «Au moment des défusions, il a fallu faire des promesses aux arrondissements, surtout auprès de ceux qui étaient d’anciennes villes autonomes, ce qui est le cas de Pierrefonds-Roxboro qui en étaient deux […] Pour toutes sortes de raisons, je pense que l’Arrondissement a développé une méfiance envers les médias et la ville-centrale».

La spécialiste note également «qu’il n’y a pas d’enjeux énormes» dans le dossier qui nous a mis la puce à l’oreille. Cependant, elle dit «ne pas être si étonnée» puisque les règles comptables ont changé au fil du temps en matière de réaménagement de parcs.

Mauvais signal

L’absence de transparence peut également éveiller des soupçons envers l’administration auprès des citoyens, même si ceux-ci ne sont pas justifiés. C’est ce que croit le professeur en journalisme, Patrick White. «Ce que fait Pierrefonds-Roxboro, c’est extrêmement dommageable pour la confiance envers les institutions. Ça donne l’impression qu’ils ont peut-être quelque chose à cacher alors que ce n’est probablement pas le cas. Ça envoie le message « aller à l’accès à l’information, et on va peut-être vous bloquer d’une autre manière », c’est vraiment frustrant», explique le professeur en journalisme.

:«En ces temps difficiles où les gens remettent en question les autorités gouvernementales, politiques, scientifiques et médiatiques, nous avons besoin de transparence et surtout pas de l’opacité. Les rééditions de comptes sont très importantes parce que c’est l’argent des contribuables. Il faut mettre l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au pas, mais aussi, que du côté du fédéral et du provincial, on mette à jour les lois complètement désuètes sur l’accès à l’information», ajoute-t-il.

«Les médias ne sont pas au service des politiciens. On ne devrait pas être dans la petite joute politique avec la loi d’accès à l’information. Tout le monde a droit à l’information», conclut M. White.