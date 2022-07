Une entreprise pharmaceutique de Kirkland recevra 25 M$ de Québec

L’entreprise pharmaceutique Jubilant HollisterStier, basée dans la ville de Kirkland, bénéficiera d’un prêt de 25 M$ provenant d’Investissement Québec afin de réaliser un projet de 100 M$ qui vise à moderniser les locaux et à acquérir de nouveaux équipements.

«Ce projet de modernisation montre l’effervescence qui se crée à Montréal dans les sciences de la vie. […] La pandémie nous a montré à quel point il est important de solidifier nos chaînes d’approvisionnement, et c’est exactement ce qu’on fait aujourd’hui», a assuré le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, par voie de communiqué.

Ce prêt de 25 M$, qui inclut une portion pardonnable de 6,3 M$, permettra à cette filiale de Jubilant Pharma Limitée de doubler sa capacité de production de médicaments, grâce à la modernisation de ses locaux.

À cela s’ajoutera une nouvelle salle de préparation stérile à usage unique pour la production de produits stériles liquides ainsi que l’acquisition de nouveaux équipements spécialisés.

«L’expansion de Jubilant HollisterStier ciblera les produits parentéraux des grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi qu’une plateforme de fabrication flexible capable de produire plusieurs types de vaccins (vivants, ARN messager et inactivés/sous-unités)», s’est réjoui le président de l’entreprise, Amit Arora.