Une entreprise de Pointe-Claire reçoit 2,3M$ du gouvernement

L’entreprise MedXL, qui se spécialise dans la fabrication de seringues préremplies pour le maintien des accès vasculaires, a reçu une contribution remboursable de 2,3M$, de la part du Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), afin d’encourager sa croissance.

« Nous sommes donc fiers de pouvoir offrir ce soutien à MedXL, dont le projet contribue à renforcer la position du Grand Montréal comme pôle de développement en sciences de la vie – un secteur d’avenir. En plus de mener à la création de plusieurs emplois de qualité, il concourra à la croissance de l’entreprise et au maintien de sa position enviable. », s’est réjoui le député de Lac-Saint-Louis, Francis Scarpaleggia, qui a annoncé vendredi dernier la nouvelle de l’investissement, au nom du ministre des Sports et ministre responsable de DEC, Pascal St-Onge.

Cet investissement entre dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l’innovation de DEC, qui encourage des entrepreneurs misant sur l’innovation.

L’argent alloué par le gouvernement permettra à l’entreprise d’acquérir de l’équipement de production numérique, d’implanter une nouvelle ligne de production et de créer 25 emplois tout en maintenant 125 postes. Pour MedXL, c’est un moyen de répondre à la demande croissante. En 2020, la compagnie avait déjà acquis un manufacturier qui fabrique des produits de contrastes et seringues préremplies, Liebel-Flarsheim Canada, ce qui avait permis de renforcer la croissance de l’entreprise de Pointe-Claire.

« La crise de la COVID-19 a démontré à quel point les investissements en innovation dans le secteur des sciences sont cruciaux. […] Nous serons toujours là pour appuyer les entreprises canadiennes à l’avenir prometteur qui contribuent au développement économique du Québec et du Canada. C’est ainsi qu’on assurera une relance économique forte à travers tout le pays. », a assuré Pascal St-Onge.