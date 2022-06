À quoi ressemblera le futur village de Pointe-Claire?

La Ville de Pointe-Claire, qui planifie un important chantier sur le chemin du Bord du Lac-Lakeshore à partir de 2023, pour une durée minimum de deux années, invite la population à donner son avis sur le futur concept d’aménagement.

Ces travaux, qui vont se dérouler dans le village de Pointe-Claire dans l’Ouest-de-l’Île, entre les avenues Victoria et du Golf, auront tout d’abord comme objectif de mettre à niveau les conduites d’égout, d’aqueduc et du réseau pluvial qui ont atteint leur fin de vie utile, avant de reconstruire la chaussée.

En plus de mettre à niveau les infrastructures municipales qui datent de 1960, la Ville de Pointe-Claire a envisagé deux nouveaux concepts d’aménagement de rue aux commerçantes et commerçants du secteur: un premier concept de rue à double sens avec stationnement maximisé, et un second concept de rue conviviale à sens unique avec plus d’espace pour la végétation et pour les piétonnes et piétons.

Pointe-Claire souhaite permettre à toute la communauté de partager son avis sur cet aménagement futur, et après avoir tenu mi-juin une série de rencontres consultatives pour présenter ces deux concepts aux citoyens, il est possible de partager ses réflexions et choisir le concept d’aménagement privilégié sur la plateforme de consultation citoyenne Pointe-Claire c’est nous ! jusqu’au 28 juin 2022.

Plus d’informations sur ces travaux au 514 630-1200 ou par courriel à communications@pointe-claire.ca.