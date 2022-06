Une expo d’art à ciel ouvert dans Pointe-Claire

À pied ou à vélo, il est possible de découvrir les sculptures et les murales de Pointe-Claire grâce au mini-circuit lancé par la Ville en collaboration avec Art Public Montréal.

Art Public Montréal concocte régulièrement des circuits qui permettent de se balader en ville en découvrant des œuvres d’art. Pour ce mini-circuit de Pointe-Claire, l’organisme a choisi de mettre en valeur huit œuvres réparties dans des parcs et des rues.

En tout, il faut environ deux heures de marche et une vingtaine de minutes à vélo pour effectuer le parcours.

Le tout débute au parc naturel Terra-Cotta. On y admire Arc et Saule, une sculpture de l’artiste Martha Townsend.

Le chemin nous mène ensuite vers trois murales. La première, une peinture de G. Scott MacLeod, a été créée sur le mur de l’édifice des Travaux publics afin de souligner les 100 ans de la Ville de Pointe-Claire. Elle représente des moments marquants du siècle dernier. La seconde est située sur les murs de la gare Valois. Créée par Ilana Pichon, elle explore la thématique des transports. La troisième souligne les 25 ans du Club de canoë. Le collectif AShop a choisi de peindre sur l’un des murs du club un chien attrapant une balle sous l’eau.

La murale de l’artiste G. Scott MacLeod – Ville de Pointe-Claire/G. Scott MacLeod

Direction maintenant vers le parc Stewart et sa sculpture d’André Dubois, créée dans le cadre des 150 ans de la Confédération canadienne. Toujours dans le même parc, on trouve également la sculpture cinétique de Charles Daudelin qui vise à capter les quatre éléments que sont le soleil, le vent, l’eau et la neige.

Sur le mur de la Salle des tamis de la station de pompage du chemin Bord-du-Lac, on trouve la murale du collectif ArtduCommun, qui s’inspire des archives de Pointe-Claire. Le mini-circuit se termine près de l’ex-couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. On y trouve une installation visant à commémorer les sœurs de la congrégation.