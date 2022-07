Des nouvelles aires d’exercice au parc du Centenaire

La Ville de Dollard-des-Ormeaux a inauguré de nouvelles aires d’exercice, qui comprennent plusieurs équipements pour les amateurs de sport du secteur, dans le parc du Centenaire.

Les sportifs de DDO, qu’ils soient experts ou amateurs, peuvent dorénavant profiter des modules installés au sein du parc du Centenaire, derrière le centre civique. Ces aires d’exercice sont divisées en trois sections, pour les sportifs de tous les niveaux, et comprennent également des tables de pique-nique ainsi qu’une zone gazonnée.

En tout, une quarantaine de personnes, de 14 ans et plus, peuvent profiter de l’espace en même temps. Le centre civique permet de fournir des services tels que des toilettes, un point d’eau et de la restauration. Sa proximité donne l’occasion aux équipes sportives de compléter leur entraînement aquatique ou de patinage avec les équipements de musculation.

«Je suis ravi de présenter cette initiative inédite à Dollard-des-Ormeaux à notre communauté, elle est passionnante, car elle concilie le concept de vie active et de nature», s’est réjoui le maire de la ville, Alex Bottausci, par voie de communiqué.

Cette initiative inédite à Dollard-des-Ormeaux est le fruit d’une collaboration entre la Ville et Hydro-Québec, dans le cadre de son Programme de mise en valeur intégrée (PMVI), qui encourage de nouveaux projets dans les collectivités.