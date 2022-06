Deux nouveaux programmes pour l’environnement à DDO

La Ville de Dollard-des-Ormeaux a annoncé la création de deux nouveaux programmes destinés aux citoyens afin de les encourager à adopter des gestes plus écoresponsables. Le premier propose une subvention pour une borne de recharge électrique résidentielle, et le second, le remplacement d’appareils de chauffage à combustible solide.

«Notre communauté a déjà maintes fois démontré son désir d’être plus respectueuse de l’environnement. Ces initiatives ne sont que les plus récentes parmi d’autres, disponibles à DDO», a indiqué le maire de la ville Alex Bottausci.

Les habitants de Dollard-des-Ormeaux peuvent dorénavant bénéficier d’une subvention pour l’acquisition d’une borne de recharge électrique. Une fois la borne installée, la Ville propose d’octroyer un remboursement allant jusqu’à 25% des coûts d’achat et d’installation, pour un maximum de 150 $.

Le Programme de remplacement d’appareils de chauffage à combustible solide permet aux résidents de se faire rembourser 50% des coûts d’achat et d’installation d’un appareil électrique ou à gaz, pour un maximum de 1000 $. Les nouvelles installations permettront de remplacer les foyers de bois, qui produisent de fortes émissions de noir de carbone, un polluant.

Les personnes souhaitant bénéficier des programmes peuvent se rendre sur le site de la Ville, dans la section «Services en ligne».