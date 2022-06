Heidi Foss: l’humoriste pince-sans-rire de l’Ouest-de-l’Île

L’humoriste de l’Ouest-de-l’Île Heidi Foss était la tête d’affiche du festival Grand Montréal Comique qui faisait étape à Pointe-Claire le vendredi 17 juin 2022.

Selon ses propres mots, c’est parce qu’elle n’avait pas «le profil type de la jeune comédienne ingénue» qu’Heidi Foss s’est tournée vers la comédie. La Montréalaise qui a grandi dans l’arrondissement de Ville Mont-Royal avant de déménager à Baie-D’Urfé en 1976 a étudié le théâtre à Concordia, où elle s’est spécialisée en performance théâtrale.

L’humoriste de l’Ouest-de-l’Île Heidi Foss. Crédit: Gracieuseté/Grand Montréal Comique.

«Je suis tombée amoureuse du stand-up», confie l’humoriste qui, au lieu de dormir le soir, regardait très tard des spectacles d’humour à la télévision. «Je me cachais dans le noir pour que mes parents ne me voient pas», raconte Heidi qui a commencé, après l’obtention de son diplôme, à se produire sur les petites scènes des comédies clubs. «Quand j’ai obtenu ma première scène pour me produire, ça a été la meilleure nuit de toute ma vie. Après la scène, je suis rentrée chez moi, et je n’ai pas trouvé le sommeil. J’ai continué à regarder d’autres vidéos d’humoristes toute la nuit», raconte Heidi, qui vit aujourd’hui entre sa maison à Vaudreuil et son condo sur le Plateau.

Humour sec et pince-sans-rire

J’aime l’autodérision et me moquer de moi-même, mais pas me moquer des autres. Heidi Foss, humoriste.

Heidi Foss qualifie son style d’humour de «deadpan» c’est-à-dire un humour «pince-sans-rire» et sec, qui s’inspire beaucoup du style de l’acteur et scénariste américain Steven Wright, avec plusieurs petites blagues qui s’enchaînent sous forme de «punch line».

Autre modèle sur lequel a beaucoup pris exemple, l’humoriste et animateur de télévision américaine Johnny Carson, surtout connu pour avoir animé l’émission The Tonight Show de 1962 à 1992. «Je pratique plutôt un humour d’observation. Je fais une blague d’une certaine façon et je la tourne d’une telle manière que le public va en rire de surprise.»

Succès au rendez-vous

Le vendredi 17 juin 2022, l’humoriste était à Pointe-Claire dans le cadre du festival Grand Montréal Comique.

Heidi Foss sur la scène de Pointe-Claire au festival Grand Montréal Comique. Crédit: Bastien Carrière.

«J’avais un peu peur de ne pas réussir à créer une ambiance intime, car la salle était vraiment grande, mais finalement le public était réceptif et tout s’est vraiment bien passé», raconte celle qui, par le passé, a déjà été qualifiée de «révélation» par le journal britannique The Independent et de «fantastiquement intelligente» par le journal The Globe and Mail. Heidi a aussi été en nomination trois fois aux Canadian Comedy Awards pour le meilleur stand-up féminin au Canada, et a participé trois fois à des galas télévisés dans le cadre du Festival international Juste pour rire de Montréal.

Je parle de choses qui se passent dans ma vie, et des choses que j’observe à Montréal, avec des sujets récurrents, comme les constructions par exemple. Heidi Foss, humoriste.

Si l’humoriste est un oiseau de nuit qui fait du stand-up le soir, la journée Heidi est une scénariste qui écrit des textes et des sketches pour des films ainsi qu’un show télévisé. «Dans le business de la scène, si tu veux faire de l’argent, tu dois être capable de faire plusieurs choses différentes en même temps, et mes choix sont assez complémentaires», explique l’humoriste qui rêve un jour de créer sa propre sitcom dont elle serait le personnage principal et qui serait diffusée à heure de grande écoute le soir à la télévision. «J’en ai écrit plusieurs que j’essaye de vendre. Peut-être qu’un jour je pourrais être la star de ma propre comédie, ce serait mon rêve en tout cas.»