Des artistes locaux pour décorer les Cadillac Fairview

La société Cadillac Fairview (CF) lance la campagne Capturez le moment dans ses établissements pour que des artistes pancanadiens habillent les centres commerciaux avec des «murales-miroirs» qui invitent à l’amour de soi. Cette nouvelle campagne d’art public est à découvrir dans sept propriétés de CF situées dans trois provinces canadiennes.

Sept artistes différents et locaux participent à ce projet qui a pour objectif de se contempler pour redonner espoir et bien-être aux communautés locales.

L’amour de soi

Dans le cadre de cette campagne artistique Capturez le moment, le groupe d’artistes pancanadiens sélectionnés a été encouragé à créer des murales audacieuses et colorées, représentant des miroirs et d’autres surfaces réfléchissantes, pour mettre en valeur des mots d’amour de soi, de positivité et de bien-être.

Quelques croquis d’artistes : Hawlii Pichette (en-haut), Nicole Larsen (en-bas à gauche), Franco Égalité (en-bas à droite). Crédits:Groupe CNW/Corporation Cadillac Fairview limitée.

À travers ces différentes œuvres, les visiteurs pourront observer des murales lumineuses et attrayantes pour promouvoir davantage l’importance de l’amour de soi-même et de la positivité. Ces créations ont été conçues pour susciter des moments de bien-être, inspirant les Canadiens à réfléchir à la beauté de la vie et à redécouvrir les liens sociaux positifs que beaucoup ont manqués au cours des deux dernières années.

«Nous avons transformé des zones de nos centres commerciaux en œuvres d’art vibrantes, engageantes et significatives. Ces œuvres incontournables sont un important appel à l’action pour être présent dans le moment présent» a déclaré Andrea Nickel, directrice principale de l’expérience et de l’engagement de Cadillac Fairview.

Dans le cadre de son approche philanthropique, CF fera également un don à sept groupes communautaires locaux qui soutiennent la santé mentale et le bien-être.

Le CF Fairview Pointe-Claire

Le centre commercial CF Fairview situé à Pointe-Claire dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal est décoré d’une murale réalisée par l’artiste montréalais Francorama. Franco Égalité, de son nom complet, est un illustrateur et artiste dont les personnages vibrants et fougueux sont inspirés par le style cubiste et le concept esthétique du Ma japonais.

La conception de la murale d’Égalité, exposée à Pointe-Claire, comporte des miroirs en forme d’horloge et un poème, qui invite le spectateur à s’arrêter et à se voir en train de contempler le moment présent.

La murale de Francorama exposée au CF Fairview Pointe-Claire. Crédits:Groupe CNW/Corporation Cadillac Fairview limitée.

CF a collaboré avec la société de conseil et de production en matière de création de lieux et d’art publics MASSIVart pour demander aux artistes de créer des installations uniques dans chacun des centres Cadillac Fairview.

Durant tout l’été, les Canadiens peuvent se joindre à l’expérience en partageant des photos et des images de chaque centre avec leurs propres messages d’autoréflexion en utilisant le mot-clic #CapturezLeMoment.