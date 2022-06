Chaque jour, le récré-o-bus organise des activités sportives et récréatives qui sont offertes à toute la famille gratuitement et sans inscription.

Cet été, on bouge dans les parcs de Pierrefonds-Roxboro

Le Récré-O-Bus, fameux véhicule d’animation récréative, fait son retour pour la saison estivale dans les parcs de l’arrondissement pour activer jeunes et moins jeunes.

Les amoureux des parcs de Pierrefonds-Roxboro pourront se dégourdir les jambes gratuitement grâce à l’équipe d’animation du Récré-O-Bus, qui parcourra les espaces verts de l’arrondissement pour y organiser des activités sportives en groupe ou individuelles.

Soccer, basket-ball, jeux d’échecs et de serpent et échelle géants, cordes à danser, jeu de drapeau, trampoline, parcours, pickle ball, tennis, badminton, volley-ball de plage, croquet et kin ball sont au menu.

Les activités, ouvertes à toute la famille, sont supervisées par des animateurs sympathiques et auront lieu 9h30 et 16h, du lundi au vendredi.

Le véhicule ludique part du parc Cloverdale et se dirige d’est en ouest vers un autre parc de l’arrondissement.

Consultez les horaires de déplacement du Récré-O-Bus en ligne pour participer aux activités et savoir dans quel parc il se rend quotidiennement. Aucune inscription n’est requise.