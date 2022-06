Des événements pour l’été à Pierrefonds-Roxboro

Les habitants de Pierrefonds-Roxboro pourront profiter d’une diversité d’événements pendant l’été, avec la programmation estivale de l’arrondissement qui prévoit une série de spectacles gratuits dans les parcs et des activités dans les bibliothèques.

Durant toute la belle saison, 16 spectacles auront lieu dans les parcs de Pierrefonds-Roxboro, pendant les mois de juillet et août.

On retrouvera des spectacles musicaux, comme de l’électro-samba le 3 août au parc des Anciens-Combattants, ou le Coco Country Band le 10 août au parc de la Rive-Boisée. L’Orchestre Symphonique de Montréal (OSM) sera aussi présent dans le cadre de ses quartiers d’été, le 31 août au parc des Anciens-Combattants. Plusieurs spectacles ambulants sont également au programme, comme M.Gazon et sa pelouse mobile qui déambuleront dans les parcs Grier, Cyril-W.-McDonald et Cérès le 10 juillet.

Si vous souhaitez assister à des représentations conçues pour toute la famille, le Théâtre pour enfants la Roulotte présentera le spectacle le Nez le 22 juillet au parc Grier, tandis que le duo Laurette et Arlette exploreront la thématique du voyage, le 8 juillet au parc des Anciens-Combattants.

Dans les bibliothèques, plusieurs types d’activités auront lieu prochainement. Plusieurs ateliers créatifs donneront la possibilité aux résidents de faire vibrer leur fibre artistique, comme l’atelier de fabrication d’un robot Ogopogo le 9 juillet à la bibliothèque de Pierrefonds, ou un pour fabriquer une créature mythique et légendaire à la bibliothèque William-G.-Boll, le 20 juillet.

Des films seront projetés pendant l’été, à l’instar d’Alerte Rouge le 7 juillet, ou encore La déesse des mouches à feu le 14 juillet, à la bibliothèque de Pierrefonds.

La programmation complète des activités dans les bibliothèques et les parcs est disponible sur le site de la Ville de Montréal.