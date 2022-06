Des produits locaux et selon ses moyens

Tous les jeudis dès aujourd’hui se tiendra le marché solidaire du parc À-Ma-Baie, situé dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, qui offre à tous la chance de se procurer des produits fermiers locaux frais et abordables selon ses moyens.

Ouvert de 16h à 19h jusqu’au 13 octobre 2022, le marché vise à offrir aux citoyens de Pierrefonds-Roxboro des aliments frais et accessibles à tous, selon le principe «payez ce que vous pouvez».

En effet, les consommateurs de fruits et légumes du marché pourront les payer selon leurs moyens en se basant simplement sur un prix proposé à titre de référence.

Par exemple, ceux qui ont davantage de moyens pourront payer un peu plus que le prix affiché, permettant du même fait aux personnes à plus faibles revenus de débourser une somme moins élevée que le prix suggéré, ce qui, ultimement, offrira à tous l’occasion de profiter d’aliments abordables en fonction de leurs moyens respectifs.

«Depuis 2008, notre mission est d’améliorer la sécurité alimentaire pour les personnes en situation de vulnérabilité. On fait beaucoup de cuisine communautaire et de nutrition. On travaille aussi dans les jardins communautaires. En automne, on ramasse les fruits chez les particuliers pour les transformer en conserves», explique Lyse Beaudette, directrice générale de l’organisme coorganisant le marché avec VertCité, La Corbeille de pain Lac Saint-Louis.

Tout le monde est bienvenu! Il y a de la musique, c’est convivial. Cette année, ce qui est nouveau et intéressant, c’est qu’on a trouvé deux nouveaux fermiers qui ont des serres. Normalement, en juillet, on a beaucoup de verdure, mais cette année, on aura des tomates! Lyse Beaudette, directrice générale de La Corbeille de pain Lac Saint-Louis

Tous les fruits et légumes vendus au marché sont cultivés par des producteurs établis dans un rayon de 30 kilomètres de l’arrondissement. La Corbeille de pain Lac Saint-Louis transforme aussi les surplus des marchés en mets préparés pour les vendre et éviter les pertes.

L’organisme travaille présentement sur un projet de conteneur réaménagé en dépôt permanent avec réfrigérateur et qui pourra servir de magasin pour offrir des aliments congelés l’été prochain.