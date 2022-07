Fun et sport gratuits à Beaconsfield le 31 juillet

La Ville de Beaconsfield et l’organisme BougBouge organisent une course gratuite pour prévenir le décrochage physique.

La toute première édition de BougeBouge Beaconsfield aura lieu le dimanche 31 juillet en collaboration entre la Ville de Beaconsfield, dans l’Ouest-de-l’Île, et l’organisme BougeBouge.

Les participants auront l’occasion de prendre part gratuitement, en famille, entre amis ou seuls, à une course sur un parcours d’une boucle de 1 km, 2 km ou 5 km, entre 9h et 12h dans le parc Centennial à Beaconsfield, près de la plage et de la marina. Le départ du 5 km se fera en premier à 9h, celui du 2 km à 10h et enfin celui du 1 km à 10h20. Une installation amusante avec des jeux gonflables sera également disponible sur place entre 9h et 11h, et le rendez-vous est donné au 288, boulevard Beaconsfield.

Inscriptions

C’est la Ville de Beaconsfield qui offre gratuitement les 250 premiers billets aux citoyens. Les noms des participants inscrits sur les dossards seront imprimés le 26 juillet (après cette date, un dossard général sera attribué) et les inscriptions en ligne se terminent le jeudi avant l’événement.



Les coureurs pourront récupérer leur dossard personnalisé le matin même de l’événement le dimanche 31 juillet à la tente BougeBouge.

Un corps actif

BougeBouge est un organisme à but non lucratif fondé et dirigé par la double olympienne en triathlon Kathy Tremblay, qui se donne pour mission de prévenir le décrochage physique chez les adolescents, les jeunes familles et les retraités par le rassemblement des acteurs de vie active dans les communautés.

De son côté, avec cet événement, la Ville partenaire de Beaconsfield veut encourager ses résidents à profiter des espaces verts de la municipalité et du secteur riverain pour maintenir un mode de vie actif.