Trois jours de West Island Ribfest à Pierrefonds en août

Le festival de côtes levées West Island Ribfest sera de retour durant trois jours du 12 au 14 août 2022 dans le stationnement attenant à la mairie d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. L’événement, organisé par l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’Île, auquel les recettes sont reversées, rassemble à la fois un barbecue géant de côtes levées et des concerts de musique rock.

Quatre ribbers seront présents pour cette 3e édition du Ribfest: Ribs Royale, Fat Boys Barbecue, Dinosaur Smokehouse et Mississippi Smokehouse, ainsi que 14 food trucks et plusieurs autres commerces locaux. Une zone spéciale pour enfants et un café en plein air seront également installés sur la commune de l’Ouest-de-l’Île.

L’événement familial de trois jours est parrainé, comme toujours, par Traffic Tech et Flighthub, et l’argent recueilli au Ribfest aidera à financer les nombreux programmes de mentorat de l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest-de-l’Île qui noue des liens d’amitié depuis 1975 en jumelant des mentors adultes bénévoles à des enfants à la recherche d’un modèle de vie et d’un encadrement sain.