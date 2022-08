L’avenir du boulevard Saint-Charles est entre les mains de la population

En raison des «préoccupations exprimées par les résidents», l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro tiendra une consultation publique qui déterminera le développement du boulevard Saint-Charles au cours des prochaines années.

Cette consultation, qui se déroulera jusqu’au 30 septembre, est organisée par l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre de la démarche d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU). Cinq thèmes sont proposés, soit l’écologie et verdissement, le cadre bâti, les fonctions urbaines et cohabitation, la mobilité et le paysage urbain.

Les résultats de la consultation permettront de créer une vision du boulevard Saint-Charles. Par exemple, l’on étudiera des éléments comme la densité résidentielle, les commerces de proximité, la qualité architecturale, la convivialité du milieu de vie, les déplacements des vélos ou des piétons.

«À la suite des préoccupations exprimées par les résidents du secteur en ce qui concerne les récents projets de développement déposés pour aménager le secteur du boulevard Saint-Charles, il était important pour les membres du conseil et moi, de même que pour nos services municipaux de faire preuve d’écoute et d’ouverture à l’égard de la population», mentionne le maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Jim Beis, dans un communiqué.

Signalons que c’est au mois de novembre 2022 que la présentation du PPU et du rapport synthèse seront remis aux membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Entretemps, il y aura le rapport d’analyse final de la phase 1 qui intégrera les éléments ressortis lors de la consultation publique et la présentation en ligne d’une synthèse de la vision, des orientations, des objectifs, du concept d’organisation spatial, et des interventions projetées sur le domaine public et du plan d’action préliminaire.

Organismes et citoyens pourront participer à la consultation en se rendant sur la nouvelle plateforme Cocoriko, dont l’adresse est pierrefonds-roxboro.cocoriko.org.