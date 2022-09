Marche de 5 kilomètres organisée par Myélome Canada

Le dimanche 2 octobre, à 10h, les résidents de l’Ouest-de-l’Île et tous les Montréalais sont invités à la 14e édition annuelle de La Marche Myélome Multiple de Montréal. Le rendez-vous du départ a lieu au Collège John Abbott à Sainte-Anne-de-Bellevue. Les participants parcourront une distance de cinq kilomètres.

L’événement a pour objectif de sensibiliser le plus de gens possible à cette maladie mortelle et d’amasser des fonds pour améliorer la recherche et l’accès aux traitements innovants contre ce cancer du sang incurable. L’objectif financier a été fixé à 60 000 $.

Chaque jour, 11 Canadiens reçoivent un diagnostic de myélome multiple, communément appelé myélome. Bien qu’il s’agisse de la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue, cette maladie demeure relativement méconnue.

«En fait, le nombre de Canadiens qui en sont atteints est en constante augmentation, d’où l’importance d’investir davantage dans le développement de traitements innovants, et d’améliorer l’accès aux soins et à la recherche qui nous mènera à la guérison de ce cancer», affirme la directrice générale de Myélome Canada, Martine Elias.

La Marche Myélome Multiple est un événement national unissant 34 communautés locales afin qu’elles puissent s’entraider. Sans ces fonds, les investissements en recherche sur le myélome et l’accès aux médicaments seraient insuffisants. Cette année, les organisateurs de la marche de Montréal espèrent récolter 60 000 $. À l’échelle nationale, l’objectif est fixé à 750 000 $.