Pierrefonds-Roxboro veut une meilleure autonomie financière

Les cinq élus de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro demandent une meilleure autonomie financière. Pour y parvenir, ils déposent une résolution au Conseil municipal de Montréal, demandant à la ville-centre d’indexer automatiquement, à partir du budget 2023, les transferts centraux pour fin de dotation à la hauteur de l’inflation et en fonction de l’Indice des prix à la consommation (IPC).

Les élus de Pierrefonds demandent également à la Ville-centre d’entamer une révision de la distribution du plan décennal d’immobilisations (PDI) entre les arrondissements et la ville-centre afin de favoriser leur autonomie financière.

L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, tout comme l’ensemble des arrondissements, doit pouvoir compter sur un financement adéquat afin d’assurer un niveau de service de base financé à sa juste valeur pour desservir sa population», affirme le conseiller de Bois-de-Liesse, Benoit Langevin.

Pour justifier ces demandes, les élus mentionnent que le taux d’inflation est évalué à près de 7% en 2022 après un taux de 3,8% en 2021. Ils ajoutent que la dotation de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a été indexée de 2 % en 2023 et de 1 % en 2022, ce qui représente un manque à gagner d’environ 1 550 000 $ pour ces deux années calculées en dollars réels.

La résolution du proposeur Benoit Langevin indique également que « l’indexation de 2 % des transferts centraux pour la dotation par la ville-centre est insuffisante pour absorber l’ensemble des augmentations des contrats dues à l’inflation et aux coûts de la main-d’œuvre de la fonction publique pétrifontaine-roxboroise ».

Il est également écrit dans la motion que « la distribution entre les arrondissements pour le Plan décennal d’immobilisations (PDI) ne devrait pas être réalisée en fonction de programmes définis par la ville-centre, mais plutôt arrimée aux priorités des arrondissements, élaborée selon des critères objectifs et spécifiques tels que la vétusté des équipements et selon des indicateurs de besoins comme la population, la densité des ménages et la superficie ».

L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro est incapable d’assurer les services de base sans avoir recours à ses fonds de réserve», peut-on finalement lire dans cette résolution.