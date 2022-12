Hausse de 42% de la valeur moyenne d’une résidence à Pointe-Claire

La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale a augmenté de plus de 42% à Pointe-Claire, atteignant désormais 674,216$. En appliquant à cette valeur la hausse moyenne du compte de taxe de 5,9%, on parle d’environ 227$ de plus à débourser pour les résidents.

C’est réunis lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal le 19 décembre que les élus de Pointe-Claire ont annoncé cette hausse. Le budget municipal de 173,2 M$ augmente quant à lui de 12,7 M$, ou 7,88%, par rapport à 2022. Notons également une hausse importante de la quote-part versée à l’Agglomération de Montréal, soit de 5,8 M$ ou 8,1%.

Les quotes-parts représentent 53% de nos revenus de taxation; pour chaque dollar de taxation perçu, 53¢ vont à l’Agglomération. Ces services comprennent la police, la sécurité incendie, le transport collectif, la production de l’eau potable, le traitement des eaux usées, la qualité des plans d’eau, la qualité de l’air, la cour municipale et l’évaluation foncière. Tim Thomas, maire de Pointe-Claire

Le budget 2023 de Pointe-Claire s’inscrit dans un contexte économique en mode inflation, dans un marché où l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le Canada se situait à 6,9% au 31 octobre 2022. Le conseil municipal s’est assuré de conserver un taux de taxation inférieur à l’IPC, soit 5,9%, afin de contrôler autant que possible l’impact de ces hausses sur la facture citoyenne.

«Nous savons que ces augmentations exigent des efforts supplémentaires. Nous entrons dans une nouvelle ère de gestion municipale qui doit prévoir l’impact des changements climatiques sur le quotidien des personnes, des services et des infrastructures, tout en préparant l’avenir pour les générations futures. Nous devons remettre en question les gestes que nous posons et prévoir les conséquences de nos décisions sur notre environnement, la santé et la qualité de vie des citoyens et citoyennes de notre Ville», a conclu le maire Tim Thomas.